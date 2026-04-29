Μιανμάρ: Το καθεστώς απαγορεύει τις σερβιέτες - Η επικίνδυνη εναλλακτική για εκατομμύρια γυναίκες

Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ επεκτείνει την απαγόρευση διανομής προϊόντων περιόδου, ισχυριζόμενη ότι χρησιμοποιούνται για την περίθαλψη τραυματισμένων μαχητών της αντίστασης, σύμφωνα με τοπικούς ακτιβιστές.

Υπενθυμίζεται ότι, η χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας βρίσκεται σε εμφύλιο πόλεμο από το 2021, όταν ο στρατός ανέτρεψε τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση και εξαπέλυσε βίαιη καταστολή κατά των αντιφρονούντων. Από τότε, τα πυρά πυροβολικού, οι εμπρησμοί ολόκληρων περιοχών και οι αυθαίρετες συλλήψεις έχουν γίνει συνηθισμένα.

Η Thinzar Shunlei Yi, διευθύντρια της οργάνωσης Sisters2Sisters, μιας συλλογικότητας για τα δικαιώματα των γυναικών που υποστηρίζει μαχητές, δήλωσε: «Ο στρατός λέει ότι τα προϊόντα εμμήνου ρύσεως χρησιμοποιούνται από τις Δυνάμεις Λαϊκής Άμυνας για ιατρικούς λόγους και ως υποστήριξη στα πόδια και τις μπότες τους για να απορροφούν ιδρώτα και αίμα».

Δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τη στρατιωτική κυβέρνηση σχετικά με αυτό, αλλά ο αποκλεισμός, που θεωρείται μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής γνωστής ως «four cuts», η οποία αποσκοπεί στο να στερήσει από τους αντάρτες βασικές προμήθειες, ξεκίνησε τον Αύγουστο σε ορισμένες περιοχές όπου οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης έχουν τον έλεγχο.

Η μεταφορά σερβιετών μέσω της γέφυρας που συνδέει τη Sagaing με τη Mandalay, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ, απαγορεύεται πλήρως.

Η απαγόρευση έχει επεκταθεί φέτος και πιθανότατα είναι πιο εκτεταμένη απ’ ό,τι πιστεύουν πολλοί, δήλωσε η Thinzar Shunlei Yi, λόγω του ταμπού που υπάρχει γύρω από τη συζήτηση για την έμμηνο ρύση.

Η Meredith Bunn, ιδρύτρια της φιλανθρωπικής οργάνωσης ιατρικής βοήθειας Skills for Humanity (SFH), ανέφερε ότι όποιος έχει εργαστεί στην ιατρική περίθαλψη σε εμπόλεμες ζώνες γνωρίζει πως οι σερβιέτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση τραυμάτων από πυροβολισμούς ή ακόμη και κοψιμάτων, όπως επισημαίνει ο Guardian.

«Μια σερβιέτα δεν θα έμενε στη θέση της, δεν θα απορροφούσε αρκετό αίμα και δεν θα διατηρούσε την περιοχή [καθαρή]», είπε, κατηγορώντας την απαγόρευση σε «εντελώς αμόρφωτους, μισογύνες ανόητους μέσα στον στρατό».

Οι εναλλακτικές των γυναικών στη Μιανμάρ

Η Henriette Ceyrac, η οποία είχε ιδρύσει στη Μιανμάρ την οργάνωση εκπαίδευσης για την έμμηνο ρύση Pan Ka Lay πριν αναγκαστεί να κλείσει πριν από λίγα χρόνια, δήλωσε ότι οι γυναίκες αναγκάζονται να χρησιμοποιούν επικίνδυνες εναλλακτικές, όπως κουρέλια, φύλλα ή εφημερίδες, κάτι που τις εκθέτει σε ασθένειες.

«Μπορεί να προκαλέσει λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος (UTIs), λοιμώξεις του αναπαραγωγικού συστήματος· γενικά πολλή δυσφορία και πόνο», είπε.

Εναλλακτικά, στρέφονται στη μαύρη αγορά, όπου οι τιμές έχουν τριπλασιαστεί από 3.000 kyat (περίπου 1ευρώ) το πακέτο σε 9.000 kyat, σύμφωνα με την Thinzar Shunlei Yi. Ο κατώτατος ημερήσιος μισθός στη Μιανμάρ είναι 7.800 kyat. Κοινώς οι σερβιέτες κοστίζουν περισσότερο από τον ημερήσιο κατώτατο μισθό.

Σε μια χώρα όπου το σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει, η ιατρική φροντίδα είναι δύσκολο να βρεθεί. Η Thinzar Shunlei Yi ανέφερε ότι η Sisters2Sisters λαμβάνει τακτικά αιτήματα για αντιβιοτικά ώστε να αντιμετωπιστούν λοιμώξεις του ουροποιητικού. Οι γυναίκες βιώνουν δυσφορία, ψυχική πίεση και μερικές φορές επιλέγουν να παραμένουν στο σπίτι κατά τη διάρκεια της περιόδου τους αντί να συμμετέχουν σε «πολιτικές δραστηριότητες», πρόσθεσε.

Αυτό πιθανότατα είναι και ο στόχος του καθεστώτος, σύμφωνα με τη Ceyrac. «Είναι λογικό ότι ο στρατός θέλει να περιορίσει ακόμη περισσότερο την κίνηση των γυναικών. Πρόκειται ουσιαστικά για έμφυλη βία», είπε.

