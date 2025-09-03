Μικρόφωνο «έπιασε» Πούτιν και Σι να μιλούν για μεταμοσχεύσεις και... αθανασία

Μια απρόσμενη και αποκαλυπτική συνομιλία μεταξύ του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν καταγράφηκε κατά λάθος από μικρόφωνο, στο περιθώριο στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο. Οι δύο ηγέτες φέρονται να συζητούσαν όχι μόνο για τη γεωπολιτική κατάσταση, αλλά και για την πιθανότητα παράτασης της ζωής μέσω βιοτεχνολογίας — ακόμα και για την επίτευξη «αιώνιας ζωής».

Το περιστατικό συνέβη ενώ οι Σι, Πούτιν και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, περπατούσαν μαζί στην πλατεία Τιενανμέν, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 80ή επέτειο από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το στιγμιότυπο μεταδόθηκε ζωντανά από την κινεζική κρατική τηλεόραση.

«Μπορεί κάποιος να φτάσει μέχρι και τα 150…»

Σύμφωνα με μεταφράσεις από το BBC, ο Κινέζος ηγέτης, μέσω του μεταφραστή του, ακούστηκε να λέει ότι: «Στο παρελθόν ήταν σπάνιο κάποιος να ξεπερνά τα 70, αλλά σήμερα λένε ότι στα 70 είναι ακόμα παιδί».

Ο Πούτιν απάντησε, μέσω του δικού του μεταφραστή: «Με την ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας, τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς και οι άνθρωποι να ζουν όλο και πιο νέοι — ίσως ακόμα και να επιτύχουν την αθανασία».

Ο Σι πρόσθεσε μέσω του μεταφραστή του: «Οι προβλέψεις λένε ότι μέσα σε αυτόν τον αιώνα, ίσως είναι εφικτό να ζει κάποιος έως τα 150 έτη».

Ο Πούτιν, μιλώντας αργότερα σε ρωσικά μέσα, υποστήριξε ότι η σύγχρονη ιατρική, περιλαμβανομένων των μεταμοσχεύσεων, προσφέρει ελπίδες για δραματική αύξηση του προσδόκιμου ζωής.

Παρέλαση ισχύος και πολιτικά μηνύματα

Η παρέλαση στην πλατεία Τιενανμέν αποτέλεσε όχι μόνο επίδειξη στρατιωτικής ισχύος, με την Κίνα να παρουσιάζει πυρηνικούς πυραύλους με παγκόσμια εμβέλεια, αλλά και πολιτικό μήνυμα ενότητας απέναντι στη Δύση. Η παρουσία των ηγετών της Ρωσίας, της Βόρειας Κορέας, του Ιράν, του Πακιστάν, του Βιετνάμ και της Ζιμπάμπουε ενίσχυσε τη συμβολική βαρύτητα της εκδήλωσης.

Ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε πως ο κόσμος βρίσκεται μπροστά σε μια επιλογή «ανάμεσα στην ειρήνη και τον πόλεμο», ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε ευθέως τον Κινέζο ηγέτη ότι «συνωμοτεί» με τον Πούτιν και τον Κιμ κατά των ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Παρακαλώ δώστε τα θερμότερα χαιρετίσματά μου στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτείτε κατά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

Πηγή: BBC