Μην τον ρωτήσεις πώς τον λένε, θα σου μιλάει 10 λεπτά: Ρεκόρ Γκίνες για τον άνθρωπο με τα 2.253 ονόματα

Κανείς δεν περίμενε ότι αν γνωρίσει κάποιον και τον ρωτήσει «Πώς σε λένε;», η απάντηση θα μπορούσε να διαρκέσει κοντά στα 10 λεπτά. Και όμως συμβαίνει: Ο λόγος για έναν Νεοζηλανδό, ο οποίος αποφάσισε να αλλάξει το όνομα του ώστε να περιλαμβάνει πάνω από 2.000 μεσαία ονόματα, τα οποία καταλαμβάνουν έξι ολόκληρες σελίδες.

Αυτό του χάρισε τον τίτλο των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες για το μακρύτερο προσωπικό όνομα με συνολικά 2.253 μοναδικές λέξεις.

Μιλώντας στο Guiness World Record, εξήγησε: «Πάντα με γοήτευαν τα ιδιόρρυθμα ασυνήθιστα ρεκόρ που κατέγραφαν κάποιοι άνθρωποι και ήθελα πραγματικά να είμαι μέρος αυτής της σκηνής.

Διάβασα το βιβλίο των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες από την αρχή μέχρι το τέλος για να δω αν υπήρχε κάποιο ρεκόρ που θα μπορούσα να καταρρίψω και το μόνο που είχα την ευκαιρία να καταρρίψω ήταν να προσθέσω περισσότερα ονόματα από τον τωρινό κάτοχο».

Η νομική του αίτηση έγινε δεκτή από το Περιφερειακό Δικαστήριο, αλλά στη συνέχεια απορρίφθηκε από τον Γενικό Γραμματέα. Ο Λόρενς - όπως κάθε ζωηρός καταρρίπτης ρεκόρ - δεν τα παράτησε όμως και έφερε την υπόθεσή του στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Ζηλανδίας, το οποίο τελικά τάχθηκε με το μέρος του.

Άλλαξαν όμως δύο νόμους λίγο αργότερα για να εμποδίσουν άλλους να κάνουν κάτι παρόμοιο!

Το ρεκόρ αρχικά είχε απονεμηθεί για 2.310 ονόματα, αλλά αργότερα αναβαθμίστηκε σε 2.253 μετά από μια αλλαγή στις οδηγίες για τα αρχεία.

Ο Λόρενς εργαζόταν τότε στη βιβλιοθήκη της πόλης και διάλεγε ονόματα από βιβλία και μέσω συστάσεων συναδέλφων. «Το αγαπημένο μου όνομα είναι AZ2000, που σημαίνει ότι έχω ονόματα από το Α έως το Ω και έχω 2000 ονόματα».

Τώρα για την ταυτήτηα του, μην μας ρωτήσετε, δεν ξέρουμε τι ισχύει...

This is Laurence Watkins from New Zealand.



Well, it used to be, until he changed his name via Deed Poll in 1990.



His official name now includes 2,253 words and he now holds the record for the longest personal name. pic.twitter.com/ZiaOoe2OLr — Guinness World Records (@GWR) October 7, 2025

Πηγή: guinessworldrecord.com



