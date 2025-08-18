Μινεσότα: Μια «ψαριά» έλυσε ένα μυστήριο 58 χρόνων

Ένας ψαράς στη Μινεσότα έβγαλε... «λαβράκι», καθώς εντόπισε ένα όχημα, δίνοντας τη λύση σε μια υπόθεση εξαφάνισης από το 1967.

Ο Brody Loch, ψαράς της περιοχής, χρησιμοποίησε συσκευή σόναρ για να εντοπίσει το όχημα, το οποίο αποδείχθηκε ότι ανήκε στον Roy Benn, έναν άνδρα που είχε εξαφανιστεί πριν από σχεδόν έξι δεκαετίες.

Το Σαββατοκύριακο της 9ης Αυγούστου, ο Loch βρισκόταν στον ποταμό Μισισιπή όταν η συσκευή σόναρ του εντόπισε ένα αντικείμενο στον βυθό. Όπως δήλωσε ο ίδιος, «Ήταν 100% τύχη». Ειδοποίησε αμέσως τις αρχές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν για την ανάσυρση του οχήματος.

Το αυτοκίνητο, ένα μεταλλικό μπλε Buick Electra του 1963, ανασύρθηκε από δύτες και ένα ρυμουλκό. Παρά την εκτεταμένη φθορά έπειτα από δεκαετίες κάτω από το νερό, το όχημα ήταν «άθικτο» και γεμάτο με ιζήματα ποταμού.

Στο εσωτερικό του βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα, τα οποία μεταφέρθηκαν στον ιατροδικαστή για ταυτοποίηση.

Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν το όχημα μέσω του αριθμού VIN και των πινακίδων, επιβεβαιώνοντας πως ανήκε στον Roy Benn, ο οποίος είχε δηλωθεί αγνοούμενος τον Σεπτέμβριο του 1967 σε ηλικία 59 ετών.

Σύμφωνα με το δελτίο εξαφάνισης, ο Benn εθεάθη τελευταία φορά στις 25 Σεπτεμβρίου 1967, ενώ μετέφερε μεγάλο χρηματικό ποσό και οδηγούσε το συγκεκριμένο Buick1.

Ο Benn διατηρούσε επιχείρηση επισκευής συσκευών στο St. Cloud της Μινεσότα, ενώ η σύζυγός του είχε πεθάνει έναν χρόνο πριν την εξαφάνισή του. Ο αδελφός του, Walter, είχε συνεργαστεί με τις αρχές, αλλά η υπόθεση παρέμενε άλυτη.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Benton ενημέρωσε την οικογένεια του Benn και ζήτησε δείγματα DNA για την τελική ταυτοποίηση. Η ανακάλυψη αυτή δεν αποτελεί μόνο ένα απρόσμενο επίτευγμα, αλλά και μια συγκινητική εξέλιξη για την οικογένεια, που ίσως επιτέλους λάβει απαντήσεις για την εξαφάνισή του.

Πηγή: Guardian