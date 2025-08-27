Μινεσότα: «Πράξη εγχώριας τρομοκρατίας οι πυροβολισμοί στο σχολείο» - Ταυτοποιήθηκε ο δράστης

Σε ανάρτηση που έκανε νωρίτερα, σήμερα στο X (σ.σ. πρώην Twitter) ο διευθυντής του FBI, Kash Patel δήλωσε ότι η ένοπλη επίθεση σε σχολείο στη Μινεσότα, διερευνάται ως πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και έγκλημα μίσους εναντίον των καθολικών.

Ένας δράστης άνοιξε πυρ με ένα τουφέκι μέσα από τα παράθυρα μιας καθολικής εκκλησίας στο Μινεάπολις και χτύπησε παιδιά που προσεύχονταν κατά την πρώτη εβδομάδα του σχολείου, σκοτώνοντας δύο και τραυματίζοντας 17 άτομα σε μια πράξη βίας που ο αρχηγός της αστυνομίας χαρακτήρισε «απολύτως ακατανόητη».

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μινεάπολις, Μπράιαν Ο'Χάρα, είπε ότι ο σκοπευτής — οπλισμένος με τουφέκι, κυνηγετικό όπλο και πιστόλι — πλησίασε την πλευρά της εκκλησίας και πυροβόλησε δεκάδες σφαίρες μέσα από τα παράθυρα προς τα παιδιά που κάθονταν στα στασίδια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στην Καθολική Σχολή της Ευαγγελίστριας λίγο πριν τις 8:30 π.μ (σ.σ. τοπική ώρα). Η αστυνομία πιστεύει ότι ο σκοπευτής στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Μινεσότα: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης

«Μουδιασμένες» από το μακελειό σε καθολικό σχολείο στην Μινεάπολη, με θύματα δύο παιδιά 8 και 10 ετών, είναι η πολιτεία της Μινεσότα και γενικότερα οι ΗΠΑ.

Στο τυφλό του χτύπημα, ο μακελάρης της Μινεσότα τραυμάτισε άλλα 17 άτομα, τα 14 εκ των οποίων είναι (επίσης) με παιδιά, με τα δύο εξ αυτών να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Στη συνέχεια ο ίδιος έβαλε τέλος στη ζωή του.

Τρεις αστυνομικές πηγές δήλωσαν στο αμερικανικό CBS, ότι ο δράστης είναι ο 23χρονος Ρόμπιν Γουέστμαν (Robin Westman), από τα προάστια της Μινεάπολης. Η φωτογραφία του κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, την ίδια ώρα που πληροφορίες υποστηρίζουν ότι η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη.

Πιστεύεται ότι χρησιμοποίησε τρία όπλα: ένα τουφέκι, ένα κυνηγετικό όπλο και ένα πιστόλι. Επίσης, βρέθηκε και ένα καπνογόνο μέσα σε ένα αυτοκίνητο που η Αστυνομία πιστεύει ότι ήταν δικό του.

Οι Αρχές εξακολουθούν να ερευνούν το κίνητρό του, ενώ γνωστό έγινε ότι δεν είχε ποινικό μητρώο και έδρασε μόνος του.