Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι η Ουκρανία καλά θα έκανε να διαπραγματευτεί και να κλείσει συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος «γρήγορα», καθώς ρώσοι, ουκρανοί και αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένεται να αρχίσουν σήμερα νέο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη.

«Η Ουκρανία καλά θα έκανε να προσέλθει στο τραπέζι των συνομιλιών και γρήγορα», είπε χθες Δευτέρα σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον ο μεγιστάνας.

Στο τραπέζι το εδαφικό και τα «κύρια ζητήματα» στη Γενεύη

Με τα «κύρια ζητήματα» συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού, του πολέμου της Ουκρανίας θα ασχοληθούν οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας που με την μεσολάβηση των ΗΠΑ θα ξεκινήσουν τον επόμενο γύρο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Γενεύη σήμερα και αύριο.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας θα είναι ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, σύμβουλος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και βασικός εκφραστής του αφηγήματος περί ιστορικής κυριαρχίας της Ρωσίας επί της Ουκρανίας.

Η αλλαγή στην κορυφή της διαπραγματευτικής ομάδας με την αντικατάσταση του επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του στρατού (GRU) Ιγκόρ Κοστιούκοφ με τον Μεντίνσκι, υπογραμμίζει ότι υπάρχει πλέον αλλαγή στην στόχευση από την Μόσχα σχετικά με τις συνομιλίες και το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από το στρατιωτικό πλαίσιο σε πιο πολιτικό.