Μήνυμα Τραμπ στον Πούτιν: «Οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν τα ρωσικά αεροσκάφη»

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της ατζέντας κορυφής κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, είχε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων, ερωτήθηκε για το εάν οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη, εάν παραβιάζουν τον εναέριο χώρο, απαντώντας καταφατικά: «Ναι, πρέπει».

Η απάντηση Τραμπ ικανοποίησε τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έγνεψε θετικά, προτού ο πρόεδρος των ΗΠΑ ερωτηθεί για τις ερχόμενες κυρώσεις στη Ρωσία.

JUST IN - Trump says that NATO countries should shoot down Russian aircraft that enter their airspace. pic.twitter.com/WdjmOZST61 — Disclose.tv (@disclosetv) September 23, 2025

Τι είπε ο Τραμπ στον ΟΗΕ

Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ανέβηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζοντας το «όραμά του για τον κόσμο» και τις προτεραιότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής με άξονες την «ειρήνη, την κυριαρχία και την ελευθερία».

Στην αρχή της ομιλίας του ο πρόεδρος σημείωσε «ότι έχουν περάσει έξι χρόνια από την τελευταία του ομιλία στον ΟΗΕ», ενώ κατηγόρησε τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, για μια σειρά επαναλαμβανόμενων «καταστροφών».

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμα ότι έχει εμπλακεί στις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και ότι τα διαπραγματευόμενα μέρη «πρέπει να το πετύχουν».

Αναφέρει το γεγονός ότι αρκετές ισχυρές χώρες έχουν αναγνωρίσει τα τελευταία ημέρες το παλαιστινιακό κράτος.

Ο Τραμπ είπε ότι «αυτό θα ήταν ανταμοιβή» για τις φρικαλεότητες της Χαμάς. Αντί να υποκύψει στις απαιτήσεις της Χαμάς για λύτρα, ο Τραμπ λέει ότι όσοι θέλουν την ειρήνη πρέπει να ενωθούν σε ένα μήνυμα: να απελευθερωθούν τώρα οι όμηροι.

Ο Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική απέναντι στον ΟΗΕ, για τους επτά πολέμους που ισχυρίζεται ότι έληξε, λέγοντας: «Δεν έλαβα ποτέ καν τηλεφώνημα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που να προσφέρεται να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας».

«Το μόνο που πήρα από τα Ηνωμένα Έθνη ήταν μια κυλιόμενη σκάλα που, καθώς ανέβαινε, σταμάτησε στη μέση», λέει.

«Αν η Πρώτη Κυρία δεν ήταν σε καλή φυσική κατάσταση, θα είχε πέσει. Αλλά είμαστε σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, και οι δύο είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση, και μετά ο τηλεοπτικός υποβολέας δεν λειτούργησε, αυτά είναι τα δύο πράγματα που πήρα από τα Ηνωμένα Έθνη», πρόσθεσε.

Κανένας άλλος πρόεδρος «δεν έχει κάνει ποτέ κάτι παρόμοιο», λέει. Λέει ότι ο ΟΗΕ «δεν προσπάθησε καν να βοηθήσει» σε καμία από αυτές τις συγκρούσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι ο ΟΗΕ «δεν ήταν εκεί για εμάς» κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό των πολέμων που, όπως λέει, «έχει λύσει».