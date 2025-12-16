Μισέλ Ομπάμα: «Θα τους βλέπαμε εκείνο το βράδυ» – Η αποκάλυψη για το ζευγάρι Ράινερ

Η Μισέλ Ομπάμα αποκάλυψε ότι η ίδια και ο σύζυγός της, πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, είχαν προγραμματίσει να συναντήσουν τον Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του, το ίδιο βράδυ που το ζευγάρι βρέθηκε δολοφονημένο στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Η πρώην Πρώτη Κυρία μίλησε με συγκίνηση στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live!: «Θεέ μου… τους γνωρίζαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και επρόκειτο να τους δούμε εκείνο το βράδυ - χθες το βράδυ. Και τότε μάθαμε τα νέα».

Χαρακτήρισε τους Ράινερ «από τους πιο αξιοπρεπείς και θαρραλέους ανθρώπους που μπορεί να γνωρίσει κανείς», τονίζοντας ότι «νοιάζονταν για την οικογένειά τους, για αυτή τη χώρα, τη δικαιοσύνη και την ισότητα».

Michelle Obama revealed to Jimmy Kimmel that she and Barack had planned to meet with director Rob Reiner and his wife, Michele, the night they were killed. 💔 pic.twitter.com/YNJaWP2cAW — New York Post (@nypost) December 16, 2025

Ο 78χρονος σκηνοθέτης και η 68χρονη σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί από μαχαιριές την Κυριακή. Σύμφωνα με τις αρχές, ο γιος τους, Νικ Ράινερ, συνελήφθη ως βασικός ύποπτος και κρατείται χωρίς δυνατότητα εγγύησης.

Την επόμενη ημέρα, ο Μπαράκ Ομπάμα εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη του: «Η Μισέλ και εγώ είμαστε συντετριμμένοι από τον τραγικό χαμό του Ρομπ Ράινερ και της αγαπημένης του συζύγου, Μισέλ.

Τα επιτεύγματα του Ρομπ στον κινηματογράφο και την τηλεόραση μάς χάρισαν μερικές από τις πιο αγαπημένες μας ιστορίες στην οθόνη.

Πίσω όμως από κάθε ιστορία υπήρχε μια βαθιά πίστη στην καλοσύνη των ανθρώπων και μια δια βίου δέσμευση να μετατρέπει αυτή την πίστη σε πράξη».

Ο Ομπάμα πρόσθεσε ότι το ζευγάρι «έζησε μια ζωή με σκοπό» και θα μείνει αξέχαστο για τις αξίες που υπερασπίστηκε και τους ανθρώπους που ενέπνευσε.