Μονακό: Αποκαλύφθηκε η βασική ύποπτη της επίθεσης σε βάρος του Ουκρανού ολιγάρχη

Μία Ουκρανή είναι η βασική ύποπτος πίσω από την απόπειρα ανθρωποκτονίας με εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον Ουκρανού επιχειρηματία στο Μονακό.

Η Interpol εξέδωσε ερυθρά αγγελία για τον εντοπισμό της 39χρονης Αναστασία Μπερεζόφσκα, αναφορικά με το σοβαρό περιστατικό της Δευτέρας (29/06).

Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο χώρο με εγκληματική πρόθεση, συνωμοσία, όπως αναφέρει η ερυθρά αγγελία, το αντίστοιχο του διεθνούς εντάλματος σύλληψης.

🚨🇲🇨 BREAKING: Interpol has issued a Red Notice for Anastasiia Berezovska, a 39-year-old Ukrainian woman



Berezovska is suspected of carrying out the recent Monaco bombing that reportedly targeted a Ukrainian tycoon with links to Russia pic.twitter.com/opNMY03orc — Politics Global (@PolitlcsGlobal) July 3, 2026

Μετά την επίθεση, η ύποπτος διέφυγε στη γειτονική Γαλλία και στη συνέχεια οδήγησε στην Ιταλία με αυτοκίνητο με γερμανικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Η πολυπλοκότητα της βόμβας που χρησιμοποιήθηκε υποδηλώνει ότι εμπλέκονταν περισσότεροι από ένας δράστες, ανέφεραν οι εισαγγελείς που ερευνούν την υπόθεση, προσθέτοντας ότι δύο άνδρες συνελήφθησαν στο Μονακό πριν αφεθούν ελεύθεροι λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Οι αρχές του Μονακό δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την ταυτότητα των θυμάτων, αλλά σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές η επίθεση είχε στόχο τον 58χρονο Βαντίμ Ερμολάεφ, ο οποίος έχει λάβει την κυπριακή υπηκοότητα, τη σύντροφό του και τον γιο του.