Μοντέλο του OnlyFans θρηνεί για τον θάνατο του ιδιοκτήτη του: «Μεγάλωσα με κουπόνια και μου άλλαξε τη ζωή»

Κορυφαίοι δημιουργοί του OnlyFans εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς τον εκλιπόντα ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Λίο Ραντβίνσκι, μετά την είδηση του θανάτου του τη Δευτέρα (23/03), ύστερα από «μακρά μάχη με τον καρκίνο».

Η Σόφι Ρέιν, μια σταρ του ενήλικου περιεχομένου και αγαπημένη των θαυμαστών στην πλατφόρμα streaming, όπου κέρδισε το εντυπωσιακό ποσό των 95 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 2023 και 2025, ευχαρίστησε τον Ραντβίνσκι που της άλλαξε τη ζωή, σε ένα συγκινητικό αφιέρωμα.

«Δεν ξέρω καν πώς να το εκφράσω με λόγια. Αυτός ο άνθρωπος δημιούργησε κάτι που άλλαξε ολόκληρη τη ζωή μου. Μεγάλωσα με κουπόνια σίτισης και τώρα μπορώ να φροντίζω όλη μου την οικογένεια χάρη σε μια πλατφόρμα που δημιούργησε. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ», δήλωσε στη The Post.

«Πριν το OnlyFans δούλευα ως σερβιτόρα και με το ζόρι πλήρωνα το ενοίκιο. Αυτή η πλατφόρμα μου έδωσε τα πάντα. Και αυτό δεν συμβαίνει χωρίς κάποιον να τη δημιουργήσει εξαρχής», είπε η 21χρονη Ρέιν.

Ο Ραντβίνσκι, που διατηρούσε χαμηλό προφίλ καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του (43 χρόνια), αγόρασε τη μητρική εταιρεία της πλατφόρμας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Fenix International, το 2018.

Μετέτρεψε τη βιομηχανία πορνογραφίας προσφέροντας στους απλούς ανθρώπους μια είσοδο στον χώρο, επιτρέποντας στους δημιουργούς να κρατούν το 80% των εσόδων τους, καθώς δημιουργούσαν κοινό συνδρομητών.

Η Ρέιν είπε ότι δεν τον είχε γνωρίσει ποτέ προσωπικά, αλλά «ό,τι έχω τώρα είναι επειδή δημιούργησε κάτι που έδωσε σε ανθρώπους σαν εμένα μια ευκαιρία», ανέφερε.

«Στέλνω πολλή αγάπη στην οικογένειά του. Είναι πραγματικά, πραγματικά λυπηρό.»

Η Πάιπερ Ροκέλ, μια άλλη κορυφαία δημιουργός στο OnlyFans, δήλωσε ότι «ακόμα προσπαθεί να το επεξεργαστεί» μετά τον θάνατο του επιχειρηματία.

«Είμαι στην πλατφόρμα μόνο από τον Ιανουάριο, αλλά ήδη άλλαξε τα πάντα για μένα. Χρωστάω πολλά σε αυτό που δημιούργησε… Δεν ξέρω τι να πω πέρα από ένα ευχαριστώ που έφτιαξε κάτι που έδωσε σε ανθρώπους σαν εμένα μια ευκαιρία. Δεν θα ήμουν εδώ που είμαι σήμερα χωρίς αυτόν.»