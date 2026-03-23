Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας περιεχομένου για ενήλικες OnlyFans, Λέο Ραντβίνσκι (Leo Radvinsky), έχασε τη ζωή του σε ηλικία 43 ετών μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Ένας εκπρόσωπος της ιστοσελίδας δήλωσε στην Daily Mail ότι η εταιρεία με «βαθιά θλίψη» ανακοινώνει τον θάνατό του. «Ο Λέο απεβίωσε μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Η οικογένειά του ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Λέο Ραντβίνσκι - Η κομβική αγορά του OnlyFans

Ο Ουκρανοαμερικανός επιχειρηματίας είχε καθαρή περιουσία που εκτιμάται στα 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω της πλειοψηφίας της OnlyFans που κατείχε η εταιρεία του, Fenix ​​International Limited.

Ήταν διευθυντής και ο κύριος μέτοχος της εταιρείας, και ήταν επίσης ένας διάσημος φιλάνθρωπος και άγγελος επενδυτής.

Ο Ραντβίνσκι ανέλαβε το OnlyFans το 2018 εξαγοράζοντάς το από την οικογένεια Στόουκλι στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ο ιστότοπος επεκτάθηκε ραγδαία υπό την επίβλεψή του.

Το 2024, οι χρήστες δαπάνησαν ένα ρεκόρ 7,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην πλατφόρμα συνδρομής και ο Radvinsky πλήρωσε στον εαυτό του 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε μερίσματα από το 2021 έως το 2025, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο Ραντβίνσκι προσπαθούσε να πουλήσει την πορνογραφική ιστοσελίδα πέρυσι, αλλά πηγές δήλωσαν στην New York Post εκείνη την εποχή ότι δυσκολευόταν να βρει αγοραστή λόγω του επιχειρηματικού μοντέλου που είχε ως βάση το ακατάλληλο για ανηλίκους περιεχόμενο.