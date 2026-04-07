Μωρό γεννήθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης προς τη Νέα Υόρκη: Τι υπηκοότητα θα λάβει;

Μια γυναίκα γέννησε κατά τη διάρκεια πτήσης από το Κίνγκστον της Τζαμάικα στη Νέα Υόρκη ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητα ότι το μωρό της θα είναι Αμερικανός πολίτης.

Αναφορικά με το περιστατικό, σύμφωνα με το Skynews τόσο η μητέρα όσο και το νεογέννητο έλαβαν ιατρική φροντίδα μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε, ενώ τα αστεία δεν έλειψαν με έναν ελεγκτή κυκλοφορίας να προτείνει το μωρό να ονομαστεί «Κένεντι», καθώς η πτήση προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι.

Η Caribbean Airlines σε αεροπλάνο της οποίας έγινε ο τοκετός ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Η αεροπορική εταιρεία επαινεί τον επαγγελματισμό και τη ψύχραιμη αντίδραση του πληρώματός της, το οποίο διαχειρίστηκε την κατάσταση σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την άνεση όλων των επιβατών.»

Τέτοια περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια. Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ιατρικής των ΗΠΑ, μόλις 74 βρέφη γεννήθηκαν σε πτήσεις μεταξύ 1929 και 2018, εκ των οποίων τα 71 επέζησαν.

Η Caribbean Airlines επιτρέπει σε εγκύους να ταξιδεύουν χωρίς ιατρική βεβαίωση έως το τέλος της 32ης εβδομάδας κύησης, ενώ απαγορεύει τα ταξίδια μετά την 35η εβδομάδα.

Το πρόβλημα με την υπηκοότητα

Ο δικηγόρος μετανάστευσης Μπραντ Μπέρνσταϊν επισημαίνει ότι η γέννηση αυτή δημιουργεί ενδιαφέροντα νομικά ερωτήματα. Σε βίντεό του στο Youtube θέτει ένα βασικό ερώτημα: «Είναι το μωρό Αμερικανός πολίτης;»

Η απάντηση εξαρτάται από ένα πράγμα: πού ακριβώς βρισκόταν το αεροπλάνο τη στιγμή της γέννησης.

Αν το μωρό γεννήθηκε εντός του εναέριου χώρου των ΗΠΑ, τότε, βάσει της 14ης Τροπολογίας και των κανονισμών του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αποκτά αυτόματα την αμερικανική υπηκοότητα.

Αν όμως γεννήθηκε έστω και λίγα λεπτά νωρίτερα, εκτός του εναέριου χώρου των ΗΠΑ, τότε δεν θεωρείται Αμερικανός πολίτης.»