Μοσάντ: «Έχουμε ευθύνη να μην επανεκκινήσει το Ιράν το πυρηνικό του πρόγραμμα»

Ο επικεφαλής της Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, έξι μήνες μετά τις ολιγοήμερες εχθροπραξίες μεταξύ των δύο χωρών.

«Η ιδέα να συνεχιστεί η ανάπτυξη πυρηνικής βόμβας παραμένει στις καρδιές τους. Έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο υπέστη σημαντικό πλήγμα σε συνεργασία με τους Αμερικανούς, δεν θα ενεργοποιηθεί ποτέ ξανά», δήλωσε ο Μπαρνέα σε εκδήλωση της Μοσάντ, αναφερόμενος στους βομβαρδισμούς εγκαταστάσεων πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε στις 13 Ιουνίου άνευ προηγουμένου μπαράζ επιθέσεων εναντίον του Ιράν, σκοτώνοντας ανώτατους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων, επιστήμονες που εργάζονταν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας κι εκατοντάδες αμάχους. Το Ιράν ανταπέδωσε στέλνοντας εκατοντάδες πυραύλους και drones να πλήξουν το Ισραήλ. Στη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν επίσης πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν.

Ο Νταβίντ Μπαρνέα, του οποίου η θητεία ως επικεφαλής της Μοσάντ λήγει τον Ιούνιο του 2026, δεν έκρυψε την αντίθεσή του σε μια διπλωματική λύση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. «Το Ιράν πιστεύει ότι μπορεί για άλλη μια φορά να εξαπατήσει τη διεθνή κοινότητα» και να επιτύχει ακόμη μια «κακή» συμφωνία, είπε ο Μπαρνέα. «Δεν θα το επιτρέψουμε», υπογράμμισε.