Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έκανε μια ακόμη δημόσια δήλωση με την άκρα μυστικότητα που τον διακατέχει ζητώντας τη δικαστική δίωξη των ηγετών ΗΠΑ και Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου.



«Οι δράστες αυτών των εγκλημάτων πρέπει να συλληφθούν και να λογοδοτήσουν γι' αυτά», δήλωσε ο Χαμενεΐ, περιγράφοντας τα φερόμενα αδικήματα ως «ένα φάκελο υπόθεσης ανάμεσα σε εκατοντάδες, μάλιστα χιλιάδες, σημαντικά νομικά ζητήματα που πρέπει να διερευνηθούν με σοβαρότητα σε εγχώρια και διεθνή δικαστήρια».

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Πρόσθεσε ότι οι υποθέσεις περιλαμβάνουν τη δολοφονία παιδιών στο Μινάμπ και το Λαμέρντ, επιθέσεις σε ιατρικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών και τη δολοφονία του Σαγίντ Αλί Χαμενεΐ, μαζί με αυτό που χαρακτήρισε ως εκτεταμένη σωματική, ψυχολογική, υλική και πνευματική βλάβη που προκλήθηκε στον ιρανικό λαό.

Ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι η Δικαιοσύνη θα πρέπει να βασιστεί σε προηγούμενες οδηγίες για τη διερεύνηση εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου πολέμου και να συνεχίσει να επιδιώκει την απόδοση ευθυνών «μέχρι να εκδοθεί απόφαση και η εκτέλεσή της να ανατεθεί σε αρμόδια μέρη».

Υποστήριξε επίσης ότι οι δηλώσεις που έκαναν Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι ενισχύουν τη νομική υπόθεση.

«Οι ομολογίες, ακόμη και η αναίσχυντη καυχησιολογία ορισμένων Αμερικανών και Σιωνιστών ηγετών του εχθρού για αυτά τα εγκλήματα, ισοδυναμούν με παραδοχή ενοχής», είπε, προσθέτοντας ότι τέτοια σχόλια «έθεσαν τις κατάλληλες βάσεις για την αποκατάσταση των παραβιασμένων δικαιωμάτων του έθνους».