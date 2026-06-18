Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για τη συμφωνία με τις ΗΠΑ: «Ο Τραμπ από απελπισία χρησιμοποίησε κάθε είδους μέσα για να την πετύχει»

Την αντίθεσή του για τη συμφωνία Ιράν - ΗΠΑ για την οποία τελικά έδωσε την έγκρισή του εξέφρασε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ο οποίος «έλυσε» τη σιωπή του στο Χ.

Όπως ανέφερε, «κατ’ αρχήν» διαφωνούσε με την υπογραφή συμφωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ, «ο οποίος, από απελπισία, χρησιμοποίησε κάθε είδους μέσα για να την επιτύχει».

Ωστόσο, ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι ο πρόεδρος του Ιράν «ανέλαβε την ευθύνη για τη συμφωνία», γι’ αυτό και «έδωσα την άδειά μου».

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Ολόκληρη η δήλωσή του

«Στο όνομα του Θεού, του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου

Αγαπημένε και πιστέ λαέ του Ιράν,

Όπως έχετε ήδη πληροφορηθεί, υπογράφηκε μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Προέδρων του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Για να φτάσουμε σε αυτό το στάδιο, οι αρμόδιες αρχές κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες, με αίσθημα ευθύνης και καλή θέληση. Βεβαίως, ήταν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που, από απελπισία, χρησιμοποίησε κάθε διαθέσιμο μέσο για να επιτύχει αυτή τη συμφωνία.

Κατ’ αρχήν, είχα διαφορετική άποψη. Ωστόσο, λόγω της δέσμευσης που μου έδωσε ο αξιότιμος Πρόεδρος, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, τόσο εκ μέρους του ιδίου όσο και των λοιπών μελών του Συμβουλίου, ότι θα διαφυλάξει τα δικαιώματα του ιρανικού έθνους και του Μετώπου της Αντίστασης, και δεδομένου ότι δήλωσε πως αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για το ζήτημα αυτό, έδωσα την απαιτούμενη άδεια.

Έχει επίσης δηλώσει ότι, εάν η αμερικανική πλευρά υπερβεί τα όρια, δεν θα επωμιστούν την ευθύνη των συνεπειών. Από αυτή τη στιγμή και στο εξής, εμείς οδηλαδή εσείς, ο υπερήφανος λαός, και εγώ, ο ταπεινός σας υπηρέτης- θα αναμένουμε την εκπλήρωση των προαναφερθέντων όρων.

Ωστόσο, είναι προφανές ότι οι απευθείας διαπραγματεύσεις που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον δεν συνεπάγονται αποδοχή της άποψης του εχθρού.

Ευχόμαστε ο Ύψιστος να δεχθεί τις προσευχές μας και να χαρίσει κάθε είδους νίκες και επιτυχίες στον ένδοξο λαό του Ιράν.

Ειρήνη σε εσάς, καθώς και το έλεος και οι ευλογίες του Θεού».