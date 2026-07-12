Πολλά παράπονα εκφράζουν οι Νορβηγοί όσον αφορά στις διαιτητικές αποφάσεις στον προημιτελικό του Μουντιάλ 2026, έναντι στην Αγγλία. Μπροστάρης, ο πατέρας του Έρλινγκ Χάαλαντ που φτάνει στο σημείο να πει: «μας λήστεψαν».

Ο Άλφ-Ίνγκε Χάαλαντ, πρώην ποδοσφαιριστής και ο ίδιος, με συμμετοχές στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Λιντς Γιουνάιτεντ, εμφανίστηκε εξοργισμένος με τις αποφάσεις του ρέφερι της αναμέτρησης, Κλεμάν Τουρπέν.

«Αλήθεια; Ο διαιτητής σας έσωσε. Ελπίζω να κερδίσετε το Παγκόσμιο Κύπελλο τώρα. Αλλά νιώθω ότι μας λήστεψαν σήμερα» έγραψε, λίγο μετά το τελικό 2-1 και τον αποκλεισμό της «Σταχτοπούτας» Νορβηγίας.

Η ανάρτησή του αυτή ήρθε σε απάντηση σε Άγγλο δημοσιογράφο ο οποίος ισχυρίστηκε, στο ημίχρονο, πως ο Τζουντ Μπέλιγχαμ είχε «πάρει την κατάσταση στα χέρια του».

Really? Saved bye the referee. Hope you win the WC now. But feel we got robbed today. https://t.co/Lplf9uyOzM — Alfie Haaland (@alfiehaaland) July 12, 2026

Οι Νορβηγοί επιμένουν πως το πρώτο γκολ του Άγγλου ήρθε μετά από αλλαγή της τροχιάς της μπάλας, που χτύπησε σε καλώδιο κάμερας.

Η FIFA ανέφερε, μετά τον αγώνα, ότι δεν υπήρχαν «αποδεικτικά στοιχεία» πως συνέβη κάτι τέτοιο.

Ο Νορβηγός προπονητής Στάλε Σόλμπακεν ρωτήθηκε για το πρώτο γκολ στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα. «Ο διαιτητής λέει ότι δεν το είδε ο ίδιος και δεν έλαβε κανένα μήνυμα που να έλεγε ότι είχε συμβεί. Αυτή είναι μια καλή εξήγηση. Η FIFA λέει: καμία επαφή, κανένα σήμα, οπότε δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αλλά η μπάλα έπεσε κατευθείαν μπροστά στον πάγκο, οπότε σίγουρα συνέβη. Πολλοί στον πάγκο αντέδρασαν αμέσως» εξήγησε.