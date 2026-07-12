Πολλά παράπονα εκφράζουν οι Νορβηγοί όσον αφορά στις διαιτητικές αποφάσεις στον προημιτελικό του Μουντιάλ 2026, έναντι στην Αγγλία. Μπροστάρης, ο πατέρας του Έρλινγκ Χάαλαντ που φτάνει στο σημείο να πει: «μας λήστεψαν».
Ο Άλφ-Ίνγκε Χάαλαντ, πρώην ποδοσφαιριστής και ο ίδιος, με συμμετοχές στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Λιντς Γιουνάιτεντ, εμφανίστηκε εξοργισμένος με τις αποφάσεις του ρέφερι της αναμέτρησης, Κλεμάν Τουρπέν.
«Αλήθεια; Ο διαιτητής σας έσωσε. Ελπίζω να κερδίσετε το Παγκόσμιο Κύπελλο τώρα. Αλλά νιώθω ότι μας λήστεψαν σήμερα» έγραψε, λίγο μετά το τελικό 2-1 και τον αποκλεισμό της «Σταχτοπούτας» Νορβηγίας.
Η ανάρτησή του αυτή ήρθε σε απάντηση σε Άγγλο δημοσιογράφο ο οποίος ισχυρίστηκε, στο ημίχρονο, πως ο Τζουντ Μπέλιγχαμ είχε «πάρει την κατάσταση στα χέρια του».
Οι Νορβηγοί επιμένουν πως το πρώτο γκολ του Άγγλου ήρθε μετά από αλλαγή της τροχιάς της μπάλας, που χτύπησε σε καλώδιο κάμερας.
Η FIFA ανέφερε, μετά τον αγώνα, ότι δεν υπήρχαν «αποδεικτικά στοιχεία» πως συνέβη κάτι τέτοιο.
Ο Νορβηγός προπονητής Στάλε Σόλμπακεν ρωτήθηκε για το πρώτο γκολ στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα. «Ο διαιτητής λέει ότι δεν το είδε ο ίδιος και δεν έλαβε κανένα μήνυμα που να έλεγε ότι είχε συμβεί. Αυτή είναι μια καλή εξήγηση. Η FIFA λέει: καμία επαφή, κανένα σήμα, οπότε δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αλλά η μπάλα έπεσε κατευθείαν μπροστά στον πάγκο, οπότε σίγουρα συνέβη. Πολλοί στον πάγκο αντέδρασαν αμέσως» εξήγησε.
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