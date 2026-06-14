Μουντιάλ: Μπλόκο σε 13.000 πατεράδες που χρωστούν διατροφή βάζει η Αργεντινή

Μπορεί να μοιάζει... πρωτοφανές, αλλά η κυβέρνηση στην Αργεντινή βάζει μπλόκο σε 13.000 πατεράδες που θέλουν να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ 2026, αλλά δεν έχουν πληρώσει τη διατροφή που υποχρεούνται.

Σύμφωνα με ενημερωτικά μέσα της λατινοαμερικανικής χώρας,οι αρχές της Αργεντινής παρείχαν στις ΗΠΑ λίστα με περίπου 13.000 γονείς που έχουν καθυστερήσει να καταβάλουν τις πληρωμές διατροφής τέκνων.

Στόχος είναι να παρακολουθήσουν τις κινήσεις τους και να τούς εμποδίσουν από το να παρακολουθήσουν τους αγώνες της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Πρόκειται για ένα μέτρο που επιδιώκει να τους υποχρεώσει να καταβάλουν τη διατροφή πριν μπορέσουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής κατά της μη καταβολής που επηρεάζει χιλιάδες οικογένειες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα AS, το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος «Ασφαλείς Θέσεις» που έχει στόχο να εντοπίσει και να τιμωρήσει τους γονείς που παρακολουθούν ποδοσφαιρικούς αγώνες παραμελώντας τις βασικές ανάγκες των παιδιών τους.

Πριν λίγες εβδομάδες, η Υπουργός Ασφαλείας, Αλεχάντρα Μοντεολίβα, κοινοποίησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το μήνυμα: «Όσοι δεν φροντίζουν τα παιδιά τους, έξω από τα στάδια». Οι λίστες περιλαμβάνουν όσους οφείλουν διατροφή και έχουν προηγουμένως κριθεί ότι έχουν οφειλές από τα δικαστήρια της Αργεντινής.

Τους τελευταίους μήνες στην Αργεντινή, οι προσπάθειες εντοπισμού όσων έχουν οφειλές έχουν ενταθεί. Για αυτόν τον λόγο, η κυβέρνηση αποφάσισε να κοινοποιήσει τη λίστα των οφειλετών στις αρχές των ΗΠΑ, προκειμένου να καταδιώξει και να εντοπίσει όποιον επιχειρεί να εισέλθει σε στάδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου με ανεξόφλητα χρέη.

Από την εφαρμογή του, το μέτρο έχει λάβει ευρεία υποστήριξη από την αργεντίνικη κοινωνία. Πολλές μητέρες έχουν καταγγείλει πατεράδες τα τελευταία χρόνια για μη εκπλήρωση της υποχρέωσής τους να καταβάλλουν βασική διατροφή τέκνων.