«Μουσικές καρέκλες» στο Eurogroup σήμερα: Θα εκλεγεί πρόεδρος ο Πιερρακάκης;

Σήμερα, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα συγκεντρωθούν στις Βρυξέλλες για να εκλέξουν τον νέο πρόεδρο του Eurogroup. Η διαδικασία είναι μυστική, χωρίς καμπάνιες και χωρίς ενδιάμεσα αποτελέσματα.

Μόνο ο τελικός νικητής θα ανακοινωθεί, σε μια ατμόσφαιρα που θυμίζει κονκλάβιο. Δύο υποψήφιοι, δύο χώρες, δύο διαφορετικές στρατηγικές: ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Βέλγος ομόλογός του Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, αμφότεροι μέλη του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Οι δύο που μπαίνουν στο «ευρωπαϊκό τερέν»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μόλις 42 ετών, ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο της Οικονομίας τον Μάρτιο, έχοντας ήδη αφήσει αποτύπωμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Η υποψηφιότητά του συμβολίζει την «επιστροφή» της Ελλάδας από την κρίση χρέους στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Στηρίζεται κυρίως από τις νότιες χώρες, όπως η Ισπανία και η Ιταλία, αλλά και από την Εσθονία και τη Λιθουανία.

Από την άλλη πλευρά, ο 45χρονος Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης και υπεύθυνος για τον προϋπολογισμό από το 2020, εμφανίζεται ως σκληρός υπέρμαχος της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Έχει τη στήριξη των βόρειων χωρών, με την Ολλανδία και τη Φινλανδία να δείχνουν ήδη προτίμηση.

Η διαφοροποίησή του έγκειται στη στάση απέναντι στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων υπέρ της Ουκρανίας, το οποίο το Βέλγιο απορρίπτει φοβούμενο επιπτώσεις στο χρηματοπιστωτικό του σύστημα.

Παρασκήνιο και ισορροπίες

Η μάχη δεν είναι ιδεολογική, καθώς οι δύο υποψήφιοι μοιράζονται σχεδόν ταυτόσημες πλατφόρμες: αυστηρότερο δημοσιονομικό συντονισμό, ενίσχυση του ευρώ, αναζωογόνηση της ανταγωνιστικότητας.

Είναι μάχη ισορροπιών και συμμαχιών, με τον Βορρά και τον Νότο να διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία.

Οι διπλωμάτες μιλούν για «δύο υποψηφίους φτιαγμένους από το ίδιο ύφασμα», γεγονός που κάνει την τελική επιλογή ακόμη πιο απρόβλεπτη.

Στο παρασκήνιο, οι τηλεφωνικές επαφές και οι διακριτικές επισκέψεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δείχνουν ότι, παρά την απαγόρευση επίσημης εκστρατείας, οι ελιγμοί είναι συνεχείς.

Ιστορικές αναδρομές

Η ιστορία των εκλογών του Eurogroup δείχνει ότι οι μικρές χώρες συχνά κάνουν τη διαφορά. Το 2020, ο Ιρλανδός Πασκάλ Ντόνοχοου επικράτησε της Ισπανίδας Νάντια Καλβίνιο χάρη στις ψήφους μικρών κρατών.

Το 2018, ο Πορτογάλος Μάριο Σεντένο κέρδισε μετά από τρεις γύρους, ενώ η θητεία του Ολλανδού Γερούν Ντάισελμπλουμ έμεινε στην ιστορία για τις συγκρούσεις με την Ελλάδα. Η παράδοση δείχνει ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και οι ισορροπίες μπορούν να ανατραπούν την τελευταία στιγμή.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Η εκλογή Πιερρακάκη θα ήταν ιστορική. Πρώτη φορά Έλληνας θα καταλάμβανε τόσο υψηλή θέση στην ΕΕ, σηματοδοτώντας την πλήρη ενσωμάτωση της χώρας στο ευρωπαϊκό οικονομικό κατεστημένο.

Ωστόσο, η δημοσιονομική πειθαρχία δεν μεταφράζεται αυτόματα σε κοινωνική δικαιοσύνη και η «επιτυχία» αυτή μπορεί να ενισχύσει την αυστηρή γραμμή του Eurogroup, περιορίζοντας τον χώρο για κοινωνικές πολιτικές.

Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει την ιστορική ειρωνεία, όμως, ένας Έλληνας υπουργός διεκδικεί να προεδρεύσει του ίδιου Eurogroup που κάποτε απέλυσε βάναυσα τον Γιάνη Βαρουφάκη, σε μια παγωμένη νύχτα στη Ρίγα. Η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει, αλλά η μνήμη της λιτότητας παραμένει ζωντανή.

Η Πέμπτη δεν αφορά μόνο δύο πρόσωπα. Είναι μια μάχη συμβόλων: Βορράς εναντίον Νότου. «Οι δύο που μπαίνουν στο ευρωπαϊκό τερέν» θα καθορίσουν όχι μόνο ποιος θα προεδρεύσει του Eurogroup, αλλά και ποια κατεύθυνση θα πάρει η Ευρωζώνη τα επόμενα χρόνια.