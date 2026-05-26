Μπεν Νίνταμ: Το ΑΙ βίντεο 35 χρόνια μετά την εξαφάνιση και ο άνδρας που ισχυρίζεται ότι είναι εκείνος

Η οικογένειά του Μπεν Νίνταμ που εξαφανίστηκε από την Κω το καλοκαίρι του 1991 δημοσίευσε, το μεσημέρι της Τρίτης (26/5/26) στην σελίδα στο Facebook που έχει δημιουργηθεί ειδικά για την εξαφάνιση του, ένα βίντεο που φτιάχτηκε με τη βοήθεια του AI.

Σε αυτό φαίνεται πως θα μπορούσε να έχει αλλάξει ο Μπεν μέσα στα 35 χρόνια που πέρασαν. «Σίγουρα μας έφερε δάκρυα στα μάτια» γράφουν οι δικοί του άνθρωποι στη λεζάντα που συνοδεύει τη δημοσίευση με το βίντεο στο Facebook, στη σελίδα που διαχειρίζεται η μητέρα και η αδερφή του Μπεν.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά άνδρας που ζει στις ΗΠΑ και πιστεύει ότι είναι ο Μπεν είχε επικοινωνήσει με την Κέρι Νίνταμ και υποβλήθηκε σε DNA τα αποτελέσματα του οποίου αναμένονται ακόμα.

Ο μυστηριώδης Αμερικανός άνδρας «υιοθετήθηκε υποτίθεται το 1993» και, σύμφωνα με πληροφορίες, «είχε πάντα απορίες» σχετικά με την υιοθεσία του, ενώ ισχυρίζεται ότι οι θετοί γονείς του αρνήθηκαν να του δώσουν το πιστοποιητικό γέννησής του όταν το ζήτησε.

Παρότι η Κέρι ήταν επιφυλακτική και δεν ήθελε να «δημιουργήσει φρούδες ελπίδες», παραδέχτηκε ότι ο άνδρας έμοιαζε εντυπωσιακά με τον αγαπημένο της γιο και ότι οι ισχυρισμοί του «δεν μπορούσαν να αγνοηθούν».

Η μητέρα δύο παιδιών από το Σέφιλντ είχε ενημερώσει στο παρελθόν την αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ για αυτή την πιθανή εξέλιξη. Όπως είπε, την περασμένη εβδομάδα η αστυνομία την ενημέρωσε ότι δεν πρόκειται να ξεκινήσει νέα έρευνα για την υπόθεση.

Αντίθετα, οι αρχές θα διαβιβάζουν πλέον οποιαδήποτε νέα πληροφορία μόνο στην Ιντερπόλ και στην ελληνική αστυνομία.

Τον Μάρτιο, η Κέρι είχε εξηγήσει ότι ο άνδρας στις ΗΠΑ είχε συμφωνήσει να κάνει τεστ DNA, ώστε να διαπιστωθεί αν είναι πράγματι το εξαφανισμένο βρετανικό παιδί, όπως υποψιάζεται.

Τότε είχε δηλώσει ότι ήθελε να τον διαβεβαιώσει πως «δεν είναι μόνος σε αυτό» και ότι η οικογένεια Νίνταμ θα έκανε «ό,τι μπορεί για να τον στηρίξει με τον πιο προσεκτικό και διακριτικό τρόπο».

Ωστόσο, η Κέρι αποκάλυψε τώρα ότι έχει διακόψει προσωρινά κάθε επαφή με τον άνδρα μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα του τεστ DNA, κάτι που μπορεί να πάρει «αρκετούς μήνες».

«Υπάρχει πολλή γραφειοκρατία και διάφορα πρωτόκολλα που πρέπει να ακολουθηθούν», δήλωσε στη Sun. «Μας έδωσε πληροφορίες για τους γονείς του, τις υπηρεσίες υιοθεσίας... Φαντάζομαι ότι θα κάνουν πλήρη έλεγχο ιστορικού πριν ληφθεί δείγμα DNA.

»Αυτό μπορεί να πάρει λίγο χρόνο. Τα τεστ DNA εξετάζονται με σύστημα προτεραιότητας, οπότε μπορεί να μείνει σε αναμονή δύο ή και τρεις μήνες πριν καν εξεταστεί.»

Η Κέρι εξήγησε ότι δεν διατηρεί πλέον επαφή με τον άνδρα και ότι θα επικοινωνήσει ξανά μόνο όταν λάβει «ένα ναι ή ένα όχι».

«Μόλις περάσει στην αστυνομία, το αφήνω εκεί», συνέχισε. «Είναι σαν να χτίζεις μια σχέση με κάποιον χωρίς να ξέρεις αν υπάρχει πραγματικά λόγος να δημιουργηθεί αυτή η σχέση.

»Οπότε, από τη στιγμή που έκανα το δικό μου μέρος, η υπόθεση περνά στην αστυνομία και τελειώνει εκεί.»

Η Κέρι πιστεύει ότι ο άνδρας πιθανότατα θα το βιώσει «πιο τραυματικά» από την ίδια, αν το τεστ DNA δείξει ότι δεν έχουν συγγένεια, καθώς είναι απόλυτα πεπεισμένος ότι «είναι ο Μπεν».