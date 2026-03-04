Μενού

Μπλακάουτ σε όλο το Ιράκ: Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν τη χώρα

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα. Μπλακάουτ σε όλο το ηλεκτρικό δίκτυο.

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford
Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford | Getty
Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να φύγουν από το Ιράκ το συντομότερο δυνατόν, με μια ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, ενώ μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Οι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται στο Ιράκ προτρέπονται εντόνως να φύγουν μόλις μπορέσουν να το πράξουν με ασφάλεια και, εν αναμονή, να προφυλάσσονται. Εάν μπορούν να εγκαταλείψουν το έδαφος (του Ιράκ) με ασφαλή τρόπο, πρέπει να το κάνουν τώρα», αναφέρεται σε αυτήν την ανακοίνωση.

Πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράκ ανέφεραν λίγο νωρίτερα ότι αναχαιτίστηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή του αεροδρομίου της Βαγδάτης.

Εξάλλου, ο υπουργός Ηλεκτρισμού της χώρας έκανε λόγο για «πλήρες μπλακάουτ» στο ηλεκτρικό δίκτυο σε όλες τις επαρχίες. Τα αίτια ερευνώνται.

