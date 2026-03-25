Μπλόκο Ιράν στο αμερικανικό σχέδιο 15 σημείων: «Ο Τραμπ δεν θα ορίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος»

Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ορίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Press TV επικαλούμενο Ιρανό αξιωματούχο.

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι το Ιράν είδε τις προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και θεωρεί τους όρους που τίθενται υπερβολικούς, ενώ ενημέρωσε μέσω μεσολαβητή από την περιοχή ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε εξάλλου ότι οι αμυντικές επιχειρήσεις του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να γίνουν δεκτοί οι όροι του.

Το Reuters αναφέρει επίσης ότι η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση των 15 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό της επίθεσής της στο Ιράν, μετά από παρόμοια σχόλια που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ότι η αρχική αντίδραση στην πρόταση των ΗΠΑ «δεν ήταν θετική».

Ωστόσο, έδωσαν επίσης την επιφύλαξη ότι το ιρανικό καθεστώς εξακολουθούσε να εξετάζει την πρόταση.

