Μπολσονάρου: Στη ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση με βρογχοπνευμονία ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου μεταφέρθηκε σήμερα, Πέμπτη σε μονάδα εντατικής θεραπείας, μετά από βρογχοπνευμονία που υπέστη όσο βρίσκεται στη φυλακή, όπου εκτίει ποινή κάθειρξης για απόπειρα πραξικοπήματος.



Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος μεταφέρθηκε στην ιδιωτική κλινική DF Star της Μπραζίλια αφού «ανέβασε υψηλό πυρετό, εμφάνισε μειωμένο κορεσμό οξυγόνου και ρίγη» ανέφερε σε νέα ανάρτηση που έκανε η σύζυγός του, Μισέλ Μπολσονάρου, στο Instagram.

Ο γιατρός που τον παρακολουθεί δήλωσε σήμερα το απόγευμα ότι η κατάστασή του είναι σοβαρή και πιθανότατα χρειάζεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για περισσότερες ημέρες. Προς το παρόν πάντως αποκλείεται η πιθανότητα μιας νέας χειρουργικής επέμβασης.



Ο Μπολσονάρου, που έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 27 ετών, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα υγείας και έχει υποβληθεί πολλές φορές σε χειρουργεία.

Μετά την επίθεση που δέχτηκε το 2018, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, από έναν άνδρα που τον μαχαίρωσε στην κοιλιακή χώρα, είχε νοσηλευτεί για εκτεταμένο χρονικό διάστημα.