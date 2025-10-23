Διαψεύδοντας τα fake news για τον θάνατο της, δημοσιοποίησε ανάρτηση η Γάλλιδα σταρ του κινηματογράφου, Μπριζίτ Μπαρντό, δηλώνοντας πως απλώς υπεβλήθη σε μικρό χειρουργείο και είναι καλά.
Οργισμένη αποκάλεσε ηλίθιο αυτόν που ξεκίνησε την φήμη ότι είναι νεκρή και καθώς αναρρώνει στο σπίτι της στο Σαν Τροπέ από την χειρουργική επέμβαση που έκανε τις προηγούμενες μέρες, η Μπριζίτ Μπαρντό ανέβασε ανάρτηση στο X, δηλώνοντας:
«Δεν ξέρω ποιος ηλίθιος ξεκίνησε απόψε αυτή την ψεύτικη είδηση για τον θάνατό μου, αλλά να ξέρετε ότι είμαι καλά και ότι δεν έχω καμία πρόθεση να φύγω. Ακούει κανείς;»
Η 91χρονη αναφερόταν στην είδηση που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα από γαλλικά μέσα η είδηση ότι η μούσα του γαλλικού κινηματογράφου νοσηλεύτηκε για 3 εβδομάδες στο ιδιωτικό νοσοκομείο Saint-Jean στην Τουλόν και είναι σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω «σοβαρής ασθένειας»
