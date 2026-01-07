Μπριζίτ Μπαρντό: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της σταρ - Σήμερα η κηδεία της στο Σαν Τροπέ

Περίπου 15 μέρες έχουν περάσει από την είδηση του θανάτου της Μπριζίτ Μπαρντό και σήμερα (7/1) αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της εμβληματικής Γαλλίδας σταρ.

Ο Μπερνάρ ντ'Ορμάλε δήλωσε στο περιοδικό Paris Match ότι η σύζυγός του, επί 30 χρόνια παντρεμένη, υποβλήθηκε σε δύο επεμβάσεις για να αντιμετωπίσει τον καρκίνο που φέρεται να την ταλαιπωρούσε χρόνια.

Η Μπριζίτ, όπως μεταφέρει η TheSun ανέχτηκε τις χειρουργικές επεμβάσεις «πολύ καλά» αφού μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο στα τέλη Νοεμβρίου, είπε ο Μπερνάρ.

Τα τελευταία λόγια της Μπριζίτ Μπαρντό στον σύζυγό της πριν πεθάνει

Ο συζυγός της συνέχισε αποκαλύπτοντας τα τελευταία λόγια της συζύγου του λέγοντας: «Ήταν η πιο συγκινητική στιγμή της ζωής μου με την Μπριζίτ, επειδή μας άφηνε. «Είπε 'pew pew'. Ήμουν μισοκοιμισμένος, σηκώθηκα και είδα ότι είχε σταματήσει να αναπνέει». Οι δύο λέξεις ήταν ο συγκινητικός τρόπος της Μπριζίτ να αποχαιρετήσει, καθώς συχνά το χρησιμοποιούσε ως «μικρή λέξη αγάπης», σύμφωνα με δήλωση του Ιδρύματος Μπριζίτ Μπαρντό.

Άφησε την τελευταία της πνοή στις 6 π.μ. στις 28 Δεκεμβρίου. Ο συγκινημένος Μπερνάρ πρόσθεσε: «Είδα τα βάσανά της να εξαφανίζονται στα επόμενα δεκαπέντε λεπτά - έγινε υπέροχη».

Μπριζίτ Μπαρντό: Σήμερα η κηδεία της εμβληματικής σταρ

Σήμερα (7/1) θα λάβει χώρα η κηδεία της Μπριζίτ η οποία έχει προγραμματιστεί για σήμερα σε ιδιωτική τελετή στο Σαν Τροπέ.

Μια δημόσια τελετή τιμής στο θέρετρο της Γαλλικής Ριβιέρας όπου έζησε η Μπριζίτ για περισσότερο από μισό αιώνα θα φιλοξενήσει επίσης μια εκδήλωση για τον θρύλο του κινηματογράφου. Εκατοντάδες πενθούντες έχουν ήδη βγει στους δρόμους του Σαν Τροπέ προς τιμήν της ηθοποιού.

Τα χρόνια πριν από τον θάνατό της, η Μπριζίτ δήλωσε ότι θέλει να ταφεί ανάμεσα στα πολλά κατοικίδιά της, συμπεριλαμβανομένων μιας κατσίκας, ενός γαϊδουριού και ενός πόνι.

Αντίθετα, θα ταφεί στο Νεκροταφείο Θαλάσσιων Σκοπών στο Σεν Τροπέ, κοντά στον τάφο του πρώτου συζύγου της, του σκηνοθέτη Ρότζερ Βαντίμ, ο οποίος πέθανε το 2000, σε ηλικία 72 ετών.

