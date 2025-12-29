Δίπλα στη θάλασσα στο Σεν Τροπέ η ταφή της Μπριζίτ Μπαρντό: Η περιουσία της και πού την επένδυσε

Το είδωλο του γαλλικού κινηματογράφου, η Μπριζίτ Μπαρντό, που απεβίωσε την Κυριακή σε ηλικία 91 ετών, θα ταφεί σε ένα κοιμητήριο δίπλα στη θάλασσα, στο θέρετρο Σεν Τροπέ, έγινε σήμερα γνωστό από έναν εκπρόσωπο Τύπου της δημοτικής αρχής της περιοχής, χωρίς, ωστόσο, να ανακοινωθεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η ηθοποιός - σύμβολο της Γαλλίας των δεκαετιών του 1950 και 1960, αποσύρθηκε στο θέρετρο της γαλλικής Ριβιέρας για να ζήσει μόνιμα εκεί, όπου, όπως η ίδια έλεγε, βρήκε την παρηγοριά μεταξύ των ζώων και αφιέρωσε τη ζωή της στην ευημερία τους.

«Ήταν τόσο καλή, τόσο καλή, δεν υπάρχουν άλλα λόγια. Ναι, θα μας λείψει», είπε σήμερα ο κάτοικος του Σεν Τροπέ Φιλίπ Βολμιέ στο Ρόιτερς.

Όπως ανέφερε, ο ίδιος τη γνώριζε εδώ και 30 χρόνια και συνήθιζε να τη βλέπει να βγάζει βόλτα τα σκυλιά της στην παραλία. «Μια φορά, έπεσε μέσα στο νερό με τον σκύλο της, χρειάστηκε να τη βγάλω έξω», πρόσθεσε. «Ήταν μια φίλη που βοήθησε τους ανθρώπους πολύ».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε χθες πως η Μπαρντό ενσάρκωνε «μια ζωή ελευθερίας». «Μια γαλλική ύπαρξη, μια οικουμενική ακτινοβολία. Μας συγκίνησε. Θρηνούμε για έναν θρύλο του αιώνα», συμπλήρωσε.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η Μπριζίτ Μπαρντό ζούσε μόνη στο θέρετρο, φροντίζοντας γάτες, σκύλους και άλογα.

Η ίδια είχε πει το γαλλικό περιοδικό Paris Match το 2024 ότι ήθελε να ταφεί στον κήπο της.

Η περιφέρεια του Βαρ είπε στο Ρόιτερς ότι δεν έχει λάβει κανένα αίτημα για έναν ιδιωτικό ενταφιασμό, κάτι που θα απαιτούταν προκειμένου να ταφεί στον κήπο της.

Σε πόσα εκατομμύρια ανέρχεται η περιουσία της

Όταν το 1973 σε ηλικία 39 ετών και στο απόγειο της δόξας της η Μπριζίτ Μπαρντό αποφάσισε να αποσυρθεί από τον χώρο του θεάματος, είχε παίξει ήδη σε 47 ταινίες και μια φήμη που θα την ακολυθούσε για χρόνια ήταν πως η περιουσία της ήταν τεράστια.

Ωστόσο, σύμφωνα με δήλωση του βιογράφου της, Ιβ Μπιγκό, στο Challenges, τότε η «εθνική σταρ» της Γαλλίας είχε αρνηθεί πλουσιοπάροχα συμβόλαια που της είχαν προτείνει.

Η βιογραφία της που κυκλοφόρησε το 1996 λέγεται ότι της έφερε έσοδα ύψους 4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως αναφέρει το Celebrity Net Worth, η περιουσία της Μπαρντό ανέρχεται στα 65 εκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό που είχε η ίδια επενδύσει κυρίως στο Ίδρυμά της για τα ζώα, το Fondation Brigitte Bardot.

Η ίδια, μάλιστα, είχε δηλώσει σε συνέντευξή της το 2006: «Ζω με έναν εξαιρετικά απλό τρόπο. Δεν έχω προσωπικό στο σπίτι, ούτε σκάφος. Δεν μου αρέσει η πολυτέλεια, μου αρέσει η άνεση. Ο πλούτος με αηδιάζει. Ζω τη ζωή μου μέρα με τη μέρα, με αξιοπρέπεια και θετική διάθεση».

Η βίλα La Madrague, στο Σαιν Τροπέ, την οποία είχε αγοράσει το 1958, φέρεται να είναι αξίας 23 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ μία ακόμα βίλα στις Κάννες την είχε βάλει προς πώληση το 2020 με την τιμή πώλησης να ανέρχεται στα 6,5 εκατομμύρια δολάρια.

Βέβαια, από τη δεκαετία του '90 και μετά η Μπαρντό είχε κληθεί να πληρώσει συνολικά γύρω στα 65.000 δολάρια σε πρόστιμα, έχοντας κατηγορηθεί για ρατσιστικές δηλώσεις και υποκίνηση φυλετικού μίσους.

Ο βιογράφος της, Ιβ Μπικγό, έχει δηλώσει ότι η μεγάλη σταρ «πούλησε όλα τα κινητά της περιουσιακά στοιχεία σε δημοπρασία για να δημιουργήσει το ίδρυμα, ενώ στη συνέχεια υποθήκευσε τη La Madrague για να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές του».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων της Μπαρντό έχει προκαταβληθεί στο Fondation Brigitte Bardot μέσω δωρεών, πωλήσεων και μεταβιβάσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία στον 65χρονο μοναχογιό της, Νικολά Ζακ Σαρριέ, αναλογεί το 50% της περιουσίας της μητέρας του και έτσι μένει να δούμε τι στάση θα επιλέξει να κρατήσει ο ίδιος.