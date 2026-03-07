Το μυστικό χαρτί του Ιράν στον πόλεμο: Ο ισχυρός στόλος υποβρυχίων

Τις τελευταίες ημέρες ο πλανήτης παρακολουθεί με ανησυχία μια νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η σύγκρουση που διαμορφώνεται μπορεί να αλλάξει τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ σε μια αντιπαράθεση με το Ιράν, μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές δυνάμεις της Μέσης Ανατολής, αυξάνει σημαντικά την ένταση.

Παρότι η στρατιωτική ισχύς της Τεχεράνης δεν μπορεί να συγκριθεί συνολικά με αυτή των ΗΠΑ, το Ιράν διαθέτει ορισμένα στρατηγικά πλεονεκτήματα που το καθιστούν έναν δύσκολο αντίπαλο.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι

Ένα από τα πιο γνωστά στοιχεία της ιρανικής στρατιωτικής ισχύος είναι το μεγάλο απόθεμα βαλλιστικών πυραύλων.

Το Ιράν έχει επενδύσει εδώ και δεκαετίες στην ανάπτυξη πυραυλικών συστημάτων, τα οποία αποτελούν βασικό κομμάτι της αποτρεπτικής του στρατηγικής και του ρόλου που επιδιώκει να διαδραματίσει ως περιφερειακή δύναμη.

Ιρανοί διαδηλωτές στην Τεχεράνη | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ABEDIN TAHERKENAREH

Ο ισχυρός στόλος υποβρυχίων

Υπάρχει όμως και ένας τομέας της ιρανικής στρατιωτικής ισχύος που δεν είναι τόσο γνωστός: ο στόλος των υποβρυχίων.

Σύμφωνα με το Global Firepower, μία από τις πιο γνωστές πλατφόρμες ανάλυσης στρατιωτικής ισχύος, το Ιράν κατατάσσεται ανάμεσα στις χώρες με τους μεγαλύτερους στόλους υποβρυχίων στον κόσμο.

Η χώρα διαθέτει περίπου 25 υποβρύχια, γεγονός που την τοποθετεί στην 4η θέση παγκοσμίως, πίσω μόνο από τις τρεις μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις της εποχής:

Ηνωμένες Πολιτείες

Κίνα

Ρωσία

Ορισμένες στρατιωτικές αναλύσεις μάλιστα εκτιμούν ότι ο αριθμός των ιρανικών υποβρυχίων μπορεί να φτάνει ακόμη και τα 30.

Η «ραχοκοκαλιά» του στόλου

Κεντρικό ρόλο στον υποβρύχιο στόλο παίζουν τα υποβρύχια Kilo-class submarine, ρωσικής κατασκευής.

Τα συγκεκριμένα σκάφη θεωρούνται από τα πιο ισχυρά του ιρανικού ναυτικού και έχουν τη δυνατότητα να εκτοξεύουν:

τορπίλες

ναυτικές νάρκες

πυραύλους

Γυναίκα περπατάει στην Τεχεράνη | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA

Η στρατηγική του ασύμμετρου πολέμου

Αν συνδυάσει κανείς την έμφαση του Ιράν στους βαλλιστικούς πυραύλους και στα υποβρύχια, γίνεται σαφές ότι η στρατιωτική του στρατηγική βασίζεται στη λογική ενός ασύμμετρου πολέμου.

Με άλλα λόγια, η Τεχεράνη φαίνεται να προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για το ενδεχόμενο σύγκρουσης με χώρες που διαθέτουν πολύ ισχυρότερες ναυτικές δυνάμεις, όπως οι ΗΠΑ.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, τα υποβρύχια μπορούν να λειτουργήσουν ως σημαντικό εργαλείο πίεσης, ιδιαίτερα σε κρίσιμα θαλάσσια περάσματα, όπως προφανώς είναι και τα Στενά του Ορμούζ, το κλείσιμο των οποίων είναι άμεση στρατηγική κίνηση της ιρανικής ηγεσίας.

Ένας στόλος υποβρυχίων είναι πολύ ευκολότερο να βουλιάξει πλοία που πιθανόν θα προσπαθήσουν να τα διαπεράσουν χωρίς την έγκριση των μουλάδων.