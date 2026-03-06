Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η αργοπορημένη αντίδραση της Τουρκίας για φρεγάτες στο Αιγαίο - Η απάντηση της Ελλάδας

Έπειτα από παρατεταμένη και ηχηρή σιωπή, τελικά η Τουρκία αντέδρασε στην ελληνική αποστολή στην Κύπρο και τη μεταφορά πυροβολαρχίας Patriot στην Κάρπαθο, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωση του επέμεινε στην θέση του για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, ενώ άφησε αιχμές κατά του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, δηλώνοντας πως «ορισμένοι κύκλοι» που «κατηγορούν την Τουρκία για αναθεωρητισμό» και «προσπαθούν να δηλητηριάσουν τις διμερείς μας σχέσεις».

Αφορμή για αυτές τις δηλώσεις στάθηκαν οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Άμυνας (Alpha) για την αποστολή των Patriot στην Κάρπαθο και των δύο φρεγατών και τεσσάρων F16 στην Κύπρο.

«Οι Τουρκοκύπριοι και η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, με την υποστήριξη της Μητέρας Πατρίδας και Εγγυήτριας Τουρκίας, είναι ικανοί να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους και δεν εξαρτώνται από κανέναν άλλο», ανέφερε επίσης στην ανακοίνωση του το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Στην ίδια κατεύθυνση το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι: «Ως Τουρκία δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις εξουσίες που μας παρέχει το καθεστώς εγγυήτριας δύναμης ενάντια σε εχθρικές συμπεριφορές που απειλούν την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων».

Η αργοπορημένη αντίδραση της Τουρκίας και η απάντησης της Ελλάδας

Η τουρκική αντίδραση δεν αποτέλεσε έκπληξη για την Αθήνα, αλλά αντίθετα αναμενόταν νωρίτερα. Ωστόσο, η αργοπορημένη αντίδραση μάλλον οφείλεται στο γεγονός ότι η ελληνική αποστολή στην Κύπρο και η μεταφορά των Patriot στην Κάρπαθο δεν πραγματοποιήθηκαν εν αγνοία ΗΠΑ και Μεγάλης Βρετανίας. Και έτσι, δεν ήταν εύκολο στην Τουρκία να αντιδράσει σε κινήσεις άμυνας των συμμάχων της ΝΑΤΟ απέναντι στο Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών απάντησε βέβαια αμέσως στους τουρκικούς ισχυρισμούς, αναφέροντας:

«Μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία μάλιστα η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος.

Οι συνθήκες αυτές δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών.

Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας. Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις», τόνισε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού.

Παράλληλα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δηλώσεις του αναφορικά με όσα ανέφερε η πλευρά της Άγκυρας, ανέφερε πως «είναι πάγιες οι θέσεις της που αφορούν το φερόμενο καθεστώς αποστρατικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Βεβαίως οι ισχυρισμοί αυτοί είναι απολύτως ανυπόστατοι. Δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το νομικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς των νησιών».

«Η Ελλάδα έχει το απολύτως ελεύθερο, αδιατάραχτο δικαίωμα να αναπτύσσει τις αμυντικές της δυνατότητες χωρίς καμία απολύτως συζήτηση. Η θέση της Τουρκίας όπως εκφράζεται αποτελεί μια αντίδραση, εμείς την απορρίπτουμε. Το κρίσιμο είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια για τους Έλληνες πολίτες».

Διαβάστε επίσης: Γεραπετρίτης: «Η Σούδα δεν απειλείται – Ενισχυμένη η αμυντική ''ομπρέλα'' της Ελλάδας»

Το μήνυμα που θέλησε να στείλει η Τουρκία

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο θεωρούν πάντως ότι οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν σε καθεστώς «ήρεμων νερών». Εκτιμάται επίσης ότι η κυβέρνηση Ερντογάν είχε σχετικά ήπια αντίδραση επειδή η αντιπολίτευση και ο τύπος της Τουρκίας είχαν αρχίσει να θέτουν ερωτήματα για τη σιωπή της τουρκικής προεδρίας απέναντι στις ελληνικές κινήσεις.

Η Άγκυρα βέβαια παρότι δεν θέλησε σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία να προκαλέσει τη δυσαρέσκεια του Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας παράπονα για μία στρατιωτική αποστολή που εντάσσεται στην άμυνα κατά του Ιράν, δεν έχει κανένα σκοπό να αφήσει τους Patriot να εγκατασταθούν μόνιμα στην Κάρπαθο και κυρίως ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη να συνεχίσουν να σταθμεύουν στην Κύπρο.

Διαβάστε επίσης: Χριστοδουλίδης: «Οι επιθέσεις στην Κύπρο αφορούν αποκλειστικά τις βρετανικές βάσεις»

Σημειωτέον ότι το δεύτερο έχει να συμβεί από τη δεκαετία του 1960 και φυσικά προβληματίζει την Τουρκία.

Η Αθήνα, από την άλλη, αποφεύγει να απαντήσει στο ερώτημα εάν και πότε θα αποσυρθούν οι δυνάμεις από την Κύπρο και οι Patriot από την Κάρπαθο, δηλώνοντας απλώς ότι θα παραμείνουν εκεί για όσο χρειαστεί.

H ελπίδα για υποβάθμιση της Τουρκίας λόγω Ιράν

Παρότι Τουρκία- Ιράν είχαν παραδοσιακά ανταγωνιστικές σχέσεις λόγω και των διαφορετικών ισλαμικών δογμάτων, τα τελευταία χρόνια ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο της τακτικής του στη διπλωματία είχε ανοίξει «πόρτες» με Τεχεράνη. Ταυτόχρονα εμφανιζόταν ο ίδιος ως ο βασικός συνομιλητής της Δύσης στην περιοχή, δεδομένου του αντιδυτικού προσανατολισμού του καθεστώτος του Ιράν.

Τώρα ο Τούρκος πρόεδρος ούτε θέλει να αντιταθεί στις ΗΠΑ, αλλά ούτε μπορεί να χαλάσει το προφίλ του επίδοξου «ηγέτη του μουσουλμανικού κόσμου» που χτίζει εντός και εκτός Τουρκίας. Και δεν θέλει φυσικά να υποβαθμιστεί ο γεωπολιτικός ρόλος της Τουρκίας.

Στη Νέα Δημοκρατία πάντως ελπίζουν ότι με τον πόλεμο στο Ιράν τελικά μπορεί να αναβαθμιστεί ο ρόλος της Ελλάδας και να χάσει η Τουρκία. Τα στελέχη του κόμματος προσδοκούν για παράδειγμα ότι εφόσον το σχέδιο Νετανιάχου- Τραμπ πετύχει και στην Τεχεράνη εγκαθιδρυθεί ένα φιλοαμερικανικό καθεστώς, τη θέση που είχε μέχρι σήμερα στους σχεδιασμούς ΗΠΑ στην περιοχή η Τουρκία θα πάρει το Ιράν, το οποίο διαθέτει εξίσου αν όχι ακόμη περισσότερο στρατηγική θέση και τα τρίτα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

Στο γαλάζιο στρατόπεδο δεν πέρασε άλλωστε απαρατήρητο το γεγονός ότι η Wall Street Journal σε άρθρο της υποστηρίζει ότι θα πρέπει να περιοριστεί ο ρόλος της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή μετά την πτώση του ιρανικού καθεστώτος, με το σκεπτικό ότι η Άγκυρα δεν υπήρξε και ο πιο αξιόπιστος σύμμαχος για τις ΗΠΑ.