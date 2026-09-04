Το μυστικό ταξίδι του Τραμπ από την Τουρκία γίνεται ντοκιμαντέρ στο Netflix

Λιγότερο από έναν μήνα μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, το Netflix παρουσιάζει νέο ντοκιμαντέρ για την αμφιλεγόμενη επιχείρηση ασφαλείας που οργανώθηκε κατά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, τον περασμένο Ιούλιο, όπως αναφέρει το The Independent.

Το νέο επεισόδιο της σειράς «Instadocs», της ταχείας παραγωγής ντοκιμαντέρ του Netflix, εξετάζει την απόφαση της Secret Service να χρησιμοποιήσει ένα αεροπλάνο-δόλωμα, αφήνοντας τους δημοσιογράφους που επέβαιναν σε αυτό να πιστεύουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος βρισκόταν επίσης μέσα.

Το επεισόδιο κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή και περιλαμβάνει συνεντεύξεις με δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο αεροσκάφος, μεταξύ των οποίων η Carol Leonnig του MS Now, ο Dan Lamothe της Washington Post, ο φωτογράφος του Associated Press Alex Brandon και ο δημοσιογράφος του Reuters Gram Slattery. Στο ντοκιμαντέρ μιλούν επίσης πρώην πράκτορας της Secret Service και αεροσυνοδός του Air Force One.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στα μέσα Αυγούστου και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς οι δημοσιογράφοι και μέλη του προσωπικού που παρέμειναν στο αεροσκάφος δεν είχαν ενημερωθεί ότι ο Τραμπ είχε ήδη αναχωρήσει με διαφορετικό στρατιωτικό αεροσκάφος.

Διαβάστε επίσης: Σύνοδος ΝΑΤΟ: Ο Τραμπ άλλαξε «μυστικά» αεροσκάφος υπό τον φόβο απειλών του Ιράν

Ο πρόεδρος είχε εμφανιστεί να επιβιβάζεται στο Air Force One, το οποίο είχε δωρίσει το Κατάρ, όμως στη συνέχεια αποχώρησε κρυφά από την Άγκυρα με άλλο αεροσκάφος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, μόλις λίγοι στενοί συνεργάτες του τον συνόδευσαν στη συγκεκριμένη πτήση.

Η απόφαση φέρεται να συνδεόταν με φόβους για πιθανή απόπειρα δολοφονίας του, σε μια περίοδο αυξημένων απειλών από το Ιράν. Το αεροπλάνο που μετέφερε τους δημοσιογράφους και το προσωπικό πέταξε κανονικά από την Άγκυρα προς βρετανική αεροπορική βάση και στη συνέχεια προς τις ΗΠΑ, ενώ ο Τραμπ επέστρεψε με το ξεχωριστό στρατιωτικό αεροσκάφος.

Οι δημοσιογράφοι δεν θα έπρεπε να έχουν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος

Η πρακτική αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από δημοσιογράφους, ειδικούς σε θέματα ασφάλειας και Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο. Ορισμένοι υποστήριξαν ότι το προσωπικό και οι δημοσιογράφοι δεν θα έπρεπε να έχουν επιβιβαστεί σε ένα αεροσκάφος που λειτουργούσε ως «δόλωμα», χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Μάλιστα, Δημοκρατικός βουλευτής ζήτησε να διερευνηθεί η υπόθεση από το Κογκρέσο.

Το Netflix περιγράφει το επεισόδιο ως μια ματιά στα μέτρα που είναι διατεθειμένη να λάβει η Secret Service για την προστασία του προέδρου, αλλά και στο τίμημα αυτών των επιλογών. Όπως επισημαίνει, οι δημοσιογράφοι και το κοινό που εκπροσωπούν «πέταξαν στα τυφλά», χωρίς να γνωρίζουν ότι ο πρόεδρος δεν βρισκόταν στο αεροσκάφος.

Η απόφαση είχε δεχθεί τότε κριτική και από τον πρώην εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επί Τζο Μπάιντεν, Ned Price, αλλά και τον πρώην στρατηγικό σύμβουλο της προεκλογικής εκστρατείας του Μπαράκ Ομπάμα, David Axelrod.

Ο Price είχε χαρακτηρίσει απαράδεκτη τόσο την παραπλάνηση των δημοσιογράφων όσο και τις μεταγενέστερες δηλώσεις της κυβέρνησης προς την αμερικανική κοινή γνώμη.

Από την άλλη πλευρά, ο Robert McDonald, πρώην στέλεχος που συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ, υπερασπίζεται την επιχείρηση. Σε δηλώσεις του είχε χαρακτηρίσει τη χρήση του αεροπλάνου-δόλωμα αναγκαίο μέτρο ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι, δεδομένων των απειλών κατά του Τραμπ, η Secret Service έπρεπε να είναι ευέλικτη και να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο.

Ο McDonald υποστήριξε ακόμη ότι είναι βέβαιο πως υπήρχαν και άλλα εναέρια μέσα προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του αεροπλάνου που μετέφερε τους δημοσιογράφους και το προσωπικό.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπήρχε φροντίδα και μέριμνα για τους ανθρώπους που βρίσκονταν σε εκείνο το αεροπλάνο», ανέφερε.



