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Μυστήριο με προσγείωση μεταγωγικού αεροσκάφους των ΗΠΑ στη Μόσχα

Μεταγωγικό αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ πραγματοποίησε μυστήρια προσγείωση στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας.

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Αεροσκάφος Boeing C17 Globemaster
Αεροσκάφος Boeing C17 Globemaster | Shutterstock
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Ερωτήματα εγείρονται γύρω από την μυστήρια προσγείωση μεταγωγικού αεροσκάφους των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που πραγματοποίηθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, σύμφωνα με δεδομένα της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

To καταχωρημένο στις ΗΠΑ Boeing Globemaster με αριθμό 07-7181 πραγματοποίησε απευθείας πτήση από τη Ρίγα, στη Λετονία, και προσγειώθηκε στη Μόσχα γύρω στις 10:00 ώρα Ελλάδας.

Το Ρόιτερς δεν μπόρεσε να επαληθεύσει εάν μετέφερε φορτίο ή επιβάτες, ενώ το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν έχει πληροφορίες σχετικά με το αεροσκάφος.

Το αεροσκάφος είχε φθάσει στη Ρίγα στις 23 Αυγούστου προερχόμενο από την αεροπορική βάση των ΗΠΑ Καμπ Σπρινγκς, κοντά στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με δεδομένα της Flightradar24.

Η τελευταία απευθείας πτήση καταχωρημένου στις ΗΠΑ αεροσκάφους στη Ρωσία από την Ευρώπη ήταν φέτος τον Ιανουάριο και μετέφερε τους ειδικούς απεσταλμένους Στίβεν Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ για ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες περί νέας επίσκεψης των Κούσνερ και Γουίτκοφ στη Μόσχα, καθώς οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία για την Ουκρανία έχουν εν πολλοίς βαλτώσει εν μέσω πολέμου στο Ιράν.

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