Μυστήριο στην Ιταλία: Αγνοείται ο σύζυγος της Υπουργού Οικογένειας

Μυστήριο καλύπτει την εξαφάνιση του συζύγου της Εουτζένια Ροτσέλα, της Ιταλίδας υπουργού Οικογένειας, ο οποίος φέρεται ως αγνοούμενος στη λίμνη Βίκο, μια υδάτινη μάζα περίπου 80 χλμ. βορειοδυτικά της Ρώμης, μετέδωσαν απόψε ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Λουίτζι Καβαλάρι επέβαινε σε μια βάρκα μαζί με τη σύζυγό του όταν έπεσε στο νερό χωρίς να εμφανιστεί ξανά στην επιφάνεια.

Δεν έγινε άμεσα σαφές εάν έπεσε στο νερό κατά λάθος ή για να δροσιστεί.

Αστυνομικοί έσπευσαν αμέσως στο σημείο όπως και δύτες της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Chi è Luigi Cavallari: 50 anni di matrimonio con la ministra Roccella e una vita da accademico https://t.co/7zOVxoPjca pic.twitter.com/5b5chikaO7 — Repubblica Roma (@rep_roma) June 27, 2026



