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Σέρρες: Κάθειρξη 10 ετών στον 16χρονο για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του Άγγελου

Ένοχος κρίθηκε ο 16χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες. Παρλαλληλα, του επιβλήθηκε κάθειρξη δέκα ετών.

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Βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση της δολοφονίας του 17χρονου Άγγελου, και ένοχος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο κρίθηκε ο 16χρονος κατηγορούμενος. 

Tο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων επέβαλε μάλιστα και κάθειρξη 10 ετών, που είναι η μέγιστη των ποινών, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ. 

Υπενθυμίζεται ότι, την Παρασκευή (26/6) ο 16χρονος παραδέχθηκε ότι χτύπησε τον Άγγελο αλλά όπως είπε τα χτυπήματα του δεν ήταν τέτοια που να επιφέρουν τον θάνατο. «Ήθελα να τον χτυπήσω αλλά όχι να τον σκοτώσω», φέρεται να είπε ο 16χρονος.
 

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