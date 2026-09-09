Το να είσαι βοηθός του Τραμπ έχει και τα τυχερά του: Μποναμάς 45.000 δολαρίων σε συνεργάτες του

Η εργασία δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο, δεν πρέπει να είναι και ότι πιο εύκολο υπάρχει. Ωστόσο, έχει και τα τυχερά του. Όπως γίνεται γνωστό, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε 45.000 δολάρια σε μετρητά σε τρεις συνεργάτες του, μεταξύ αυτών και στη σκιά του, Νάταλι Χαρπ, για τις γιορτές.

Η Χαρπ, η οποία έχει επικριθεί έντομα το τελευταίο διάστημα με τους επικριτές να της χρεώνουν υπερβολικό ζήλο, και άλλες δύο γυναίκες βοηθοί έλαβαν το μεγάλο χρηματικό ποσό, όπως αποδεικνύεται από πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα.

Οι άλλες δύο γυναίκες ήταν η Τσάμπερλαϊν Χάρις, αναπληρώτρια διευθύντρια εργασιών του Οβάλ Γραφείου, και η Μάργκο Μάρτιν, σύμβουλος επικοινωνίας.

Και οι δύο λαμβάνουν το ποσό των 150.000 δολαρίων ετησίων, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος.

«Ο πρόεδρος έχει μία μακρά παράδοση στο να δίνει χριστουγεννιάτικα δώρα σε άτομα από το περιβάλλον του, συμπεριλαμβανομένων βοηθών και άλλων συνεργατών του, τόσο στην κυβέρνηση όσο και όταν εργαζόταν στον ιδιωτικό τομέα» ξεκαθαρίστηκε στη σχετική ανακοίνωση από την προεδρία.

Η Χαρπ αναλαμβάνει συχνά πυκνά τις αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Tuth Social - εκείνος υπαγορεύει, εκείνη γράφει - από τότε που ανέλαβε υπηρεσία δίπλα του, το 2022.

Τον ακολουθεί σε κάθε επαγγελματικό ταξίδι, τον ενημερώνει συνεχώς για ευχάριστες ειδήσεις, του παραθέτει αναρτήσεις στα social media και του διαβάζει επιστολές. Είναι τόσο αφιερωμένη σε αυτά της τα καθήκοντα που ορισμένοι την αποκαλούν «ανθρώπινο εκτυπωτή» του προέδρου.

Στον παρελθόν είχε λάβει χρηματικό bonus ύψους 20.000 δολαρίων και άλλος στενός συνεργάτης του Τραμπ, ο Γουόλτ Νότα, ως «δώρο Χριστουγέννων». Το άτομο αυτό είχε κριθεί ύποπτο στην έρευνα για τον χειρισμό, από πλευράς της κυβέρνησης του μεγιστάνα, των απόρρητων εγγράφων που είχαν περιέλθει στην κατοχή του. Αλλά, τελικώς, αθωώθηκε.