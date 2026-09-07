Ο Τραμπ έβαψε καστανό το μαλλί ως τη ρίζα και έκανε τα social να παραμιλούν

Ίσως να μετέρχεται κρίση μέσης τρίτης ηλικίας, ή ίσως ο προσωπικός του κομμωτής να είχε μία πολύ σοβαρή συζήτηση με τον υπεύθυνο PR του, πάντως για κάποιον λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να βάψει το μαλλί του καστανό ως τη ρίζα.

Ο πλανητάρχης εθεάθηκε σε τελευταίες φωτογραφίες του να εξέρχεται από το Air Force One με κώμη σε ξεκάθαρα πιο σκούρα απόχρωση από τις χαρακτηριστικές ξανθές μπούκλες του, πυροδοτώντας εικασίες στο διαδίκτυο.

Ο Τραμπ προσπαθούσε εδώ και καιρό να εξορκίσει τις φήμες σχετικά με το χτένισμά του, και συγκεκριμένα για το αν ο 80χρονος πλανητάρχης φοράει κάποιο είδος περούκας στις δημόσιες εμφανίσεις του.

President Trump debuts new brown hairdo - and people are shocked https://t.co/uYlMcBW3IT pic.twitter.com/ng00wK6gQ6 — New York Post (@nypost) September 6, 2026

Ο κόσμος καίγεται, ο Τραμπ χτενίζεται

Όπως ήταν επόμενο, τα social media πλημμύρισαν τα σχετικά hashtag και έπιασαν το «δούλεμα» για το νέο look του προέδρου. Κάποιοι πρότειναν να προστεθεί επιπλέον τροπολογία στο Σύνταγμα που θα απαγορεύσει τέτοια «στυλιστικά εγκλήματα».

Άλλοι τον συνέκριναν δηκτικά με τον Πιρς Μπρόσναν στα ντουζένια του ως Τζέιμς Μποντ, άλλοι με τον διαβόητο κατά συρροή δολοφόνο Ρεξ Χόιερμαν, ενώ άλλοι απλά δήλωσαν σοκαρισμένοι.

Ακόμα και ο επίσημος λογαριασμός του Δημοκρατικού Κόμματος στο Twitter μπήκε στον «χορό» κοινοποιώντας μια φωτογραφία του Τραμπ με φαινομενικά πιο λεπτά μαλλιά και έγραψε: «Αυτά ήταν τα μαλλιά του Τραμπ πριν από λιγότερο από 3 μήνες».

This was Trump's hair less than 3 months ago 🤔 https://t.co/3QhA2gZXEg pic.twitter.com/D65dXM2JPh — Democrats (@TheDemocrats) August 6, 2026

Σε ομιλία του στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου την Τετάρτη, ο Τραμπ είπε: «Για χρόνια, υπέφερα με τους ανθρώπους που έλεγαν: "Φοράει περούκα". Εγώ δεν φοράω περούκα».

Το ασυνήθιστο χτένισμα του Τραμπ έχει αποδειχθεί σημείο ενδιαφέροντος εδώ και δεκαετίες και ήταν θέμα συζήτησης κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών του σε τοκ σόου πολύ πριν εισέλθει στην πολιτική.