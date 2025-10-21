«Να συστηθώ; Είμαι η πρώην γυναίκα σου»: Ο Μάξι Λόπεζ πήγε στο MasterChef που παρουσιάζει η Γουάντα Νάρα

Αστειάκια, καρφάκια και μία κατάσταση ίσως άβολη, παρακολούθησαν οι φανς του «MasterChef Celebrity» στην Αργεντινή, ανάμεσα στην Γουάντα Νάρα και τον Μάξι Λόπεζ. Οι παραγωγοί βέβαια πρέπει να τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση.
Για τους νεότερους, Μάξι Λόπεζ και Γουάντα Νάρα είναι πρώην παντρεμένο ζευγάρι, έχουν παιδιά μαζί και η μάνατζερ τον απάτησε με τον καλύτερό του φίλο, Μάουρο Ικάρντι. Έκανε παιδιά και μαζί του και έχουν χωρίσει πλέον οριστικά.
