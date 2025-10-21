«Να συστηθώ; Είμαι η πρώην γυναίκα σου»: Ο Μάξι Λόπεζ πήγε στο MasterChef που παρουσιάζει η Γουάντα Νάρα

Αστειάκια, καρφάκια και μία κατάσταση ίσως άβολη, παρακολούθησαν οι φανς του «MasterChef Celebrity» στην Αργεντινή, ανάμεσα στην Γουάντα Νάρα και τον Μάξι Λόπεζ. Οι παραγωγοί βέβαια πρέπει να τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση.

Για τους νεότερους, Μάξι Λόπεζ και Γουάντα Νάρα είναι πρώην παντρεμένο ζευγάρι, έχουν παιδιά μαζί και η μάνατζερ τον απάτησε με τον καλύτερό του φίλο, Μάουρο Ικάρντι. Έκανε παιδιά και μαζί του και έχουν χωρίσει πλέον οριστικά.

Ο Μάξι Λόπεζ πήγε να διαγωνιστεί στο MasterChef Celebrity, το οποίο παρουσιάζει η... Γουάντα Νάρα. «Να συστηθώ; Είμαι η πρώην γυναίκα σου», του είπε η Γουάντα Νάρα, με τον Μάξι Λόπεζ να απαντά καταφατικά. Στη συνέχεια τον ρώτησε: «Πώς νιώθει η γυναίκα σου για τη συμμετοχή σου στο παιχνίδι;», με τον Λόπεζ να της απαντά: «Όπως θα ένιωθες και εσύ».

Η παρουσιάστρια δεν σταμάτησε εκεί και έκανε τα «παράπονά» της: «Έχω πολλά παράπονα από εσένα, βρήκες άλλη γυναίκα, πιο όμορφη, πιο ψηλή και πιο αδύνατη από εμένα». Αμέσως και οι δύο έβαλαν τα γέλια.

Νωρίτερα, κατά την πρώτη γνωριμία μεταξύ των παικτών, ο Μάξι Λόπεζ παρουσίασε τον εαυτό του, με τη Γουάντα Νάρα να τον ρωτά, με αρκετή δόση χιούμορ: «Έμαθες να μαγειρεύεις ή ακόμα τρως κατεψυγμένα φαγητά;». Άπαντες ξέσπασαν σε γέλια, με την παρουσιάστρια να διευκρινίζει: «Όταν ήμασταν παντρεμένοι και δεν προλάβαινα να μαγειρέψω, τρώγαμε κατεψυγμένα».



