Νάβα: Η AI τραγουδίστρια που έγινε το «πρόσωπο» της ιρανικής αντίστασης εν μέσω πολέμου

Εβδομάδες τώρα, οι αμερικανικές και ισραηλινές βόμβες σφυροκοπούν το Ιράν. Οι δρόμοι έχουν ποτιστεί με αίμα, το καθεστώς πνίγει κάθε φωνή και εμείς στη Δύση τι κάνουμε; Ανακαλύψαμε την «επανάσταση» της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ξαφνικά , ο πόλεμος απέκτησε soundtrack και δεν το έχει γράψει κάποια κυνηγημένη ψυχή στα σοκάκια της Τεχεράνης, αλλά ένας αλγόριθμος και το ερμηνεύει η «Νάβα».

Ας μιλήσουμε όμως με γεγονότα για το νέο ψηφιακό «είδωλο». Η Νάβα δεν υπάρχει. Είναι το δημιούργημα του Φάρμποντ Μεχρ, ενός 34χρονου Ιρανού καλλιτέχνη με έδρα το Λονδίνο, ο οποίος εγκατέλειψε την πατρίδα του ως έφηβος. Απόφοιτος του престижικού Central Saint Martins College of Art, ο Μεχρ ειδικεύεται στο να παντρεύει γεωμετρικές φόρμες με τον ιρανικό μυστικισμό. Τώρα, όμως, καταπιάστηκε με τον «ακτιβισμό».

Η Νάβα έχει ήδη κυκλοφορήσει ένα ολόκληρο άλμπουμ τους τελευταίους μήνες. Η μεγάλη έκρηξη ήρθε στα τέλη Ιανουαρίου –στο απόγειο της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων από το ιρανικό καθεστώς– με το τραγούδι Javanan-e Vatane (Νεολαία της Πατρίδας). Το κομμάτι «ντύνει» τους στίχους του ποιητή 20ού αιώνα Άρεφ Καζβίνι - ένα κάλεμσα σε αντίσταση ενάντια στον αυταρχισμό και τον ιμπεριαλισμό- με μια σύγχρονη γαλλική μελωδία.

Έχει ήδη σαρώσει, ξεπερνώντας τις 13 εκατομμύρια προβολές στο Instagram, με πάνω από το 70% να προέρχεται μέσα από το φλεγόμενο Ιράν, παρά το μπλακάουτ στο ίντερνετ. Σύμφωνα με τον δημιουργό της, η Νάβα φτιάχτηκε για να δώσει φωνή στις Ιρανές γυναίκες, στις οποίες απαγορεύεται να τραγουδούν δημόσια. Στα σχόλια γίνεται μάχη για το αν η τραγουδίστρια είναι αληθινή, καθώς ο εγκέφαλος των ανθρώπων ψάχνει απεγνωσμένα από κάπου να πιαστεί.

Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Η Νάβα είναι η τέλεια, αποστειρωμένη ηρωίδα της εποχής μας: η επαναστάτρια εκ του ασφαλούς, δεν κινδυνεύει, δεν συλλαμβάνεται.

Αντίθετα, η ψηφιακή της περσόνα στα social media ζει μια ζωή που θολώνει τα όρια εικονικού και πραγματικού: κόβει αμέριμνη βόλτες στο Λονδίνο, ταξιδεύει σε άλλες χώρες, συνεργάζεται με τον πραγματικό Ιρανό τραγουδιστή Mehrad Hidden, και ετοιμάζεται για διεθνή καριέρα. Τον Απρίλιο, θα εμφανιστεί ως ολόγραμμα σε συναυλίες στην Ουάσινγκτον και το Τορόντο. Πλάι σε ανθρώπινους DJs.

Εν μέσω ενός ανηλεούς πολέμου, με αληθινά κορμιά να διαμελίζονται κάτω από τα συντρίμμια και τον λαό του Ιράν να σφαγιάζεται ανάμεσα σε δύο πυρά, το να πουλάς «αντίσταση» στήνοντας ιλουστρασιόν ολογράμματα για τα κλαμπ της Βόρειας Αμερικής δεν το λες ακριβώς ενσυναίσθηση.