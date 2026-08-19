Νάταλι Χαρπ: Η γυναίκα που έχει γίνει ο «Άλφρεντ» του Ντόναλντ Τραμπ - Πώς ξεκίνησε το «love story» τους

Ήταν Οκτώβριος του 2023 όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να εμφανιστεί σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης για να αντιμετωπίσει τις τελευταίες ποινικές κατηγορίες εναντίον του.

Αλλά καθώς η αυτοκινητοπομπή του έφτανε έξω από την κατοικία του στον Πύργο Τραμπ, το προσωπικό αντιμετώπισε ένα απροσδόκητο πρόβλημα: Δεν υπήρχε χώρος για τη Νάταλι Χαρπ, την τυφλά πιστή βοηθό της οποίας η αφοσίωση στον Τραμπ την είχε γρήγορα εδραιώσει στην σφαίρα επιρροής του.

Ακολούθησε ένας καβγάς στο λόμπι, με την Χαρπ να επιμένει ότι ο Τραμπ της είχε ζητήσει προσωπικά να παραστεί στην εμφάνιση στο δικαστήριο, δήλωσαν στο CNN δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η Νάταλι Χαρπ δεν δέχεται «όχι»

Αφού της αρνήθηκαν μια θέση, εκείνη ήταν αποφασισμένη να μην μείνει πίσω, και έτσι πήδηξε στο πορτμπαγκάζ ενός SUV, σύμφωνα με τις δύο πηγές, κάτι που επιβεβαιώθηκε από μια φωτογραφία που εξασφάλισε το CNN.

Το επεισόδιο, το οποίο δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως, χρησίμευσε ως μια περίληψη του ρόλου που έχει διαμορφώσει η Χαρπ τα τελευταία χρόνια ως μια συνεχής και έντονα αφοσιωμένη παρουσία στο πλευρό του Τραμπ.

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Οι μέθοδοί της έχουν ενοχλήσει ανώτερους βοηθούς και κατά καιρούς ώθησαν προσπάθειες να αποκλειστεί από τον στενό κύκλο του προέδρου, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές που περιέγραψαν τη δυναμική στο μέσο.

Πρώην δεξιά τηλεοπτική παρουσιάστρια και επιχειρηματίας, η Χαρπ άρχισε να εργάζεται για τον Τραμπ αφού φερόμενα ο ίδιος τής είχε «σώσει τη ζωή». Η Χαρπ έχει δηλώσει ότι έπασχε από προχωρημένο καρκίνο στα κόκκαλα, με τον Ρεπιουμπλικάνο να έχει βοηθήσει φερόμενα στη θεραπεία της, και την ασθένειά της να βρίσκεται πλέον σε ύφεση.

Έκτοτε η Χαρπ έχει γίνει ο κύριος δίαυλος μεταξύ του προέδρου και του έξω κόσμου, μεταδίδοντας μηνύματα από συμμάχους και κανονίζοντας συναντήσεις, κάνοντας αναρτήσεις στο Truth Social και παραγγέλνοντας επαινετικά άρθρα.

«[Στον Τραμπ] αρέσει η προσοχή και το γεγονός ότι είναι 100% αφοσιωμένη και πιστή», δήλωσε στο CNN ένας σύμβουλος του Λευκού Οίκου. «Δεν κάνει δεύτερη εικασία, δεν αμφισβητεί».

Νάταλι Χαρπ - Πώς έγινε η «σκιά» του Τραμπ

Η σχέση της Χαρπ με τον Τραμπ ήρθε ξανά στο προσκήνιο αυτή την εβδομάδα, αφότου ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Όσοφ την ανέφερε ονομαστικά σε μια ομιλία του που έγινε πλέον viral και επιτέθηκε στον Τραμπ.

Η απότομη άνοδος της Χαρπ στον κόσμο του Τραμπ έχει ξεχωρίσει σε μεγάλο βαθμό λόγω της έντασης της αφοσίωσής της στον πρόεδρο από τότε που εντάχθηκε στο επιτελείο του το 2022.

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Παρά το γεγονός ότι δεν είχε επίσημο τίτλο στην εκστρατεία επανεκλογής του, η Χαρπ τον ακολουθούσε σε όλη τη χώρα, τροφοδοτώντας τον με θετικές ιστορίες, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλη αλληλογραφία τόσο συχνά που οι σύμμαχοί της την αποκαλούσαν «ανθρώπινη τυπογράφο».

Δείχνοντας πώς έχει γίνει απαραίτητη για τον Τραμπ, ένας Ρεπουμπλικάνος νομοθέτης σημείωσε ότι ενώ περιστασιακά επικοινωνούν απευθείας με τον πρόεδρο, πάντα φροντίζουν να είναι ενήμερη η Χαρπ.

«Πάντα απαντάει. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει όλα αυτά», είπε η πηγή, προσθέτοντας ότι εκτός από την αποστολή μηνυμάτων στον Τραμπ, η Χαρπ συχνά στέλνει προσωπικά στους νομοθέτες άρθρα ή σημειώματα εκ μέρους του προέδρου.

Από τότε που τον ακολούθησε στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές, η Χαρπ είναι πανταχού παρούσα. Σε βίντεο με υπογραφές στο Οβάλ Γραφείο και εκδηλώσεις που έχουν κριθεί από το CNN, η Χαρπ συχνά εντοπίζεται στα περίχωρα της αίθουσας, να χαμογελά ή να γνέφει καταφατικά μαζί με τον πρόεδρο καθώς μιλάει.

Συχνά είναι μέλος μιας μικρότερης κλίκας βοηθών δίπλα στον Τραμπ καθώς ταξιδεύει σε συγκεντρώσεις.

«Η Νάταλι είναι τόσο γρήγορη», είπε συλλογισμένα ο Τραμπ στους συμμάχους του, αφού της ζήτησε να βρει ή να εκτυπώσει κάτι για αυτόν.

Σε ανακοίνωσή του την Τρίτη, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ντέιβις Ίνγκλ υπερασπίστηκε τη Νάταλι ως «έναν από τους πιο πιστούς και πιο εργατικούς βοηθούς στην ομάδα του Προέδρου Τραμπ».