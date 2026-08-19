Συγκλονίζει η μητέρα της Χέιντεν Πανετιέρ: «Είναι με τον αδερφό της και αναπαύονται εν ειρήνη»

Η Λέσλι Βόγκελ, μητέρα και μάνατζερ της Χέιντεν Πανετιέρ, μίλησε πρώτη φορά δημόσια για το θλιβερό τέλος της κόρης της, η οποία έφυγε από την ζωή σε ηλικία μόλις 36 ετών.

«Πιστεύω ότι η Χέιντεν ήταν ένα σπάνιο ταλέντο σε πολλά επίπεδα. Όταν όμως μεγαλώνεις μέσα στη βιομηχανία του θεάματος -έναν χώρο σκληρό και γεμάτο προκλήσεις- δεν είναι σπάνιο, δυστυχώς, να πάρεις λάθος δρόμο. Είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις τον εαυτό σου και η Χέιντεν, δυστυχώς, έχασε τον δρόμο της.

Μακάρι τα πράγματα να ήταν διαφορετικά, μακάρι να είχε μείνει πιστή σε αυτό που ήταν, γιατί είχε πραγματικά χαρίσματα», σημείωσε σε συνέντευξή της στο NBC.

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Επιπλέον αναφέρθηκε και στον θάνατο του γιου της ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2023 σε ηλικία 28 ετών αναφέροντας: «Παρηγοριέμαι μόνο με τη σκέψη ότι τώρα είναι μαζί με τον αδερφό της και αναπαύονται εν ειρήνη».

Σε τρικυμία η σχέση της Χέιντεν με τη μητέρα της

Η Πανετιέρ είχε περιγράψει την ταραχώδη σχέση με την μητέρα της στην αυτοβιογραφία της «This Is Me: A Reckoning», που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2026.

Η μητέρα της ως πρώην ηθοποιός σαπουνόπερας ανέλαβε τη διαχείριση της καριέρας της από τα πρώτα της βήματα, ενώ στο βιβλίο της την χαρακτηρίζει ως «τελειομανή», αποκαλύπτοντας μάλιστα πως όταν της έπεσε ένα δόντι, η μητέρα της το κόλλησε με στιγμιαία κόλλα για να μη χάσει μια δουλειά.

Επιπλέον, την πίεζε να ντύνεται πιο κοριτσίστικα για να ταιριάζει στους ρόλους, ενώ η ίδια προτιμούσε να ντύνεται σαν αγοροκόριτσο.

Όταν το βιβλίο βγήκε στα βιβλιοπωλεία, η μητέρα της είχε σχολιάσει στο Page Six πως θεωρούσε ότι «η όλη αναστάτωση γινόταν εν μέρει για να αυξηθούν οι πωλήσεις… Όσοι γονείς έχουν παιδιά στον χώρο του θεάματος ξέρουν καλά πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις το παιδί σου να παίρνει έναν αυτοκαταστροφικό δρόμο. Κανείς δεν το εύχεται αυτό. Όλοι θέλουμε τα παιδιά μας να προκόβουν και να ζουν με ειρήνη και χαρά. Δυστυχώς όμως, αυτό δεν περνάει από το χέρι μας. Δεν μπορείς να σώσεις κάποιον που δεν θέλει να σωθεί».

Σε παλαιότερη δήλωσή της στο Us Weekly, η Πανετιέρ είχε παραδεχτεί για τη μητέρα της: «Δυστυχώς δεν έχουμε επαφές αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κλείνω την πόρτα αν παρουσιαστεί η ευκαιρία στο μέλλον».