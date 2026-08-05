Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε για drone κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος: Έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή

Προσωρινή αναστολή των δρομολογίων των αεροπλάνων στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε στην ανατολική Γερμανία τέθηκε σε ισχύ από χθες, το βράδυ της Τρίτης 4 Αυγούστου, μέχρι και σήμερα εξαιτίας της παρουσίας άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενου αντικειμένου και στην συνέχεια εξαιτίας του εντοπισμού αντικειμένου στην πίστα του αεροδρομίου.

Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε σήμερα ότι ένα drone εντοπίσθηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας κατά την διάρκεια της νύκτας.

Παράλληλα, πηγή δήλωσε στο Reuters ότι αεροσκάφος cargo της DHL συγκρούσθηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο, λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας, στην Γερμανία, με αποτέλεσμα να κατευθυνθεί προς το αεροδρόμιο του Αννόβερου όπου και πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση.

Το περιστατικό δεν έχει ακόμα αποσαφηνισθεί, δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της αστυνομίας, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό».

Το αεροδρόμιο της Λειψίας παίζει καθοριστικό ρόλο στην μεταφορά στρατιωτικού υλικού που προορίζονται κυρίως για τον γερμανικό στρατό και τους νατοϊκούς συμμάχους και χρησιμοποιείται επίσης ως βάση του στόλου της ουκρανικής αεροπορικής εταιρείας μεταφοράς φορτίων Antonov Airlines.

Το αεροδρόμιο στεγάζει επίσης το ευρωπαϊκό κέντρο διαλογής της DHL Express, θυγατρικής της γερμανικής ταχυδρομικής υπηρεσίας Deutsche Post.

Δύο περιστατικά ασφαλείας που αφορούν το αεροδρόμιο της Λειψίας έγιναν γνωστά τους τελευταίους μήνες.

Τον Ιούλιο 2024, δέμα ανεφλέγη στο κέντρο της DHL πριν από την αεροπορική του μεταφορά. Ο επικεφαλής των γερμανικών υπηρεσιών Πληροφοριών είχε τότε κατηγορήσει ανοικτά την Μόσχα για το περιστατικό.

Τον Σεπτέμβριο 2025, κινέζα υπήκοος καταδικάσθηκε για κατασκοπεία επειδή είχε διαβιβάσει προς πρώην συνεργάτη βουλευτή της άκρας δεξιάς πληροφορίες για πτήσεις, φορτία και επιβάτες του αεροδρομίου, κυρίως σε σύνδεση με μεταφορά στρατιωτικού υλικού και προσωπικού «που είχε σχέση με γερμανική εταιρεία όπλων»