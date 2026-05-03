ΝΑΤΟ: Κεκλεισμένων θυρών συναντήσεις με παραγωγούς ταινιών - Ψάχνει για θετικό «PR» η Συμμαχία

Το ΝΑΤΟ φέρεται να πραγματοποιεί συναντήσεις κεκλεισμένων των θυρών με σεναριογράφους, σκηνοθέτες και παραγωγούς ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Όπως αποκαλύπτει ο Guardian, οι πληροφορίες έχουν προκαλέσει υποψίες ότι η βορειοατλαντική συμμαχία επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τις τέχνες για να δημιουργήσει «προπαγάνδα» για το μπλοκ.

Η συμμαχία πραγματοποίησε τρεις συναντήσεις με επαγγελματίες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης στο Λος Άντζελες, τις Βρυξέλλες και το Παρίσι και πρόκειται να συνεχίσει τη «σειρά ιδιωτικών συνεδριάσεων» τον επόμενο μήνα στο Λονδίνο, συναντώντας με μέλη σεναριογράφων της Ένωσης Συγγραφέων της Μεγάλης Βρετανίας.

ΝΑΤΟ: Ψάχνει επειγόντως για...διαφημιστές

Η προγραμματισμένη συνάντηση στο Λονδίνο έχει προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένους από τους προσκεκλημένους, οι οποίοι ένιωσαν ότι τους ζητείται να «συμβάλουν στην προπαγάνδα του ΝΑΤΟ».

Το θέμα συζήτησης στη συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί βάσει του κανονισμού του Chatham House, θα είναι η «εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στην Ευρώπη και πέραν αυτής».

Ο πρώην εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Τζέιμς Απατουράι, ο οποίος είναι νυν αναπληρωτής βοηθός γενικός γραμματέας για υβριδικά συστήματα, κυβερνοασφάλεια και νέες τεχνολογίες, φέρεται να σχεδιάζει να παραστεί, μαζί με άλλους αξιωματούχους της συμμαχίας.

Σε ένα email του WGGB που είδε ο Guardian, υπονοήθηκε ότι οι συναντήσεις είχαν ήδη οδηγήσει σε «τρία ξεχωριστά έργα» υπό ανάπτυξη, τα οποία «εμπνεύστηκαν, τουλάχιστον εν μέρει, από αυτές τις συζητήσεις».

Πιστεύεται ότι οι συναντήσεις αποτελούν μια προσπάθεια του ΝΑΤΟ να «μεταδώσει μέρος των μηνυμάτων του μέσω του κινηματογράφου και της τηλεόρασης».

Οι υποστηρικτές της συμμαχίας προτάσσουν την ανάγκη για στενότερες σχέσεις με τις τέχνες. Το thinktank «Centre for European Reform» δημοσίευσε μια έκθεση νωρίτερα φέτος, καλώντας τις κυβερνήσεις να συνεργαστούν με τους ηγέτες του πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένων των σεναριογράφων και των παραγωγών ταινιών, για να οικοδομήσουν δημόσια υποστήριξη για μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες και να «πουν καλύτερα την ιστορία γιατί είναι απαραίτητες αυτές οι επενδύσεις στην άμυνα».

Το 2024, οκτώ σεναριογράφοι, συμπεριλαμβανομένου ενός συγγραφέα και εκτελεστικού παραγωγού της κωμικής σειράς Friends, προσκλήθηκαν στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών με έδρα την Ουάσινγκτον, για να μάθουν για την πολιτική ασφαλείας.

Ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε: «Η προαναφερθείσα πρωτοβουλία είναι η τέταρτη σε μια σειρά συνεδριών για συγγραφείς μυθοπλασίας στη βιομηχανία ψυχαγωγίας (συμπεριλαμβανομένων σεναριογράφων, showrunners και συγγραφέων).»