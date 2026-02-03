Το ΝΑΤΟ ξεκίνησε στρατιωτικό σχεδιασμό για αποστολή στην Γροιλανδία

Το ΝΑΤΟ ξεκίνησε στρατιωτικό σχεδιασμό για μια αποστολή στην Γροιλανδία με την ονομασία Arctic Sentry, δήλωσε σήμερα Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, εκπρόσωπος του στρατιωτικού αρχηγείου SHAPE της συμμαχίας, όσο συνεχίζονται οι εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων σχετικά με το νησί του Αρκτικού Κύκλου.

Οι επανειλημμένες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για απόκτηση της Γροιλανδίας, με την κατηγορία ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν έχουν ασφαλίσει σωστά το μεγάλο νησί της Αρκτικής από τη Ρωσία ή την Κίνα, έχουν πυροδοτήσει διαμάχη με την Κοπεγχάγη για το δανικό υπερπόντιο έδαφος και έχουν προκαλέσει εντάσεις με το ΝΑΤΟ.

«Ο σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη για μια ενισχυμένη δραστηριότητα επαγρύπνησης του ΝΑΤΟ, με την ονομασία Arctic Sentry», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μάρτιν Λ. Ο’Ντόνελ, εκπρόσωπος του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Spiegel.

Ωστόσο, ο ίδιος αρνήθηκε να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς ο σχεδιασμός μόλις είχε ξεκινήσει.

Μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ στο Νταβός τον Ιανουάριο, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι συζήτησαν πώς οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να εργαστούν συλλογικά για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της Αρκτικής, συμπεριλαμβανομένης όχι μόνο της Γροιλανδίας, αλλά και των επτά κρατών του ΝΑΤΟ με γη στην Αρκτική.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ θα συζητήσουν το θέμα στη συνάντησή τους στις 12 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τους κανόνες της συμμαχίας, ο Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης του ΝΑΤΟ, Αμερικανός Στρατηγός Άλεξους Γκρίνκιουιτς, μπορεί να σχεδιάζει και να εκτελεί «δραστηριότητες ενισχυμένης επαγρύπνησης» χωρίς να χρειάζεται ομόφωνη έγκριση από τους συμμάχους.