Νέα ανάρτηση Τραμπ: «Το Ιράν έχει παραβιάσει την εκεχειρία πολλές φορές»

Η επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, μοιάζει πιο αβέβαιη από ποτέ, γεγονός που έμμεσα επιβεβαιώνει η νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

Λίγα λεπτά μετά τις 14:00 σήμερα (21/4) ανήρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης: «Το Ιράν έχει παραβιάσει την εκεχειρία πολλές φορές», χωρίς να διευκρινίσει ποιες ήταν αυτές οι παραβιάσεις.

Συγκεκριμένα, τα σχόλιά του έρχονται εν μέσω συνεχιζόμενης αβεβαιότητας σχετικά με το εάν ένας δεύτερος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Πακιστάν.

Διαβάστε επίσης: Ανταλλαγή απειλών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, λίγη ώρα πριν την λήξη της εκεχειρίας - Αβέβαιο το μέλλον του πολέμου

Υπενθυμίζεται ότι, την Κυριακή (19/4) ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι πυροβόλησε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, κάτι που, όπως ισχυρίστηκε, παραβίαζε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ο αποκλεισμός της πλωτής οδού από την Ουάσινγκτον ήταν παραβίαση της συμφωνίας. Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία.