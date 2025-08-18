Νέα ανάρτηση Tραμπ: «Ξέρω τι κάνω, έχω διευθετήσει έξι πολέμους»

Με νέα ανάρτησή του, λίγες ώρες πριν από τις κρίσιμες συναντήσεις με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως διαχειρίζεται την παγκόσμια κρίση με απόλυτο έλεγχο, ενώ στρέφεται κατά των επικριτών του.

«Ξέρω ακριβώς τι κάνω», γράφει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως έχει ήδη «διευθετήσει έξι πολέμους μέσα σε έξι μήνες», ανάμεσά τους και έναν που «απειλούσε με πυρηνική καταστροφή».

Ο Τραμπ καταγγέλλει, παράλληλα, τη Wall Street Journal και άλλα μέσα ενημέρωσης, τα οποία – όπως λέει – τον επικρίνουν αδίκως για τη διαχείριση της κρίσης Ρωσίας–Ουκρανίας, «παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ιδέα τι πραγματικά συμβαίνει».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιρρίπτει για ακόμη μια φορά ευθύνες στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, για την έκρηξη του πολέμου, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ευθεία αναφορά στην επιθετικότητα της Μόσχας ή στον ρόλο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται λίγες ώρες πριν από την πολυαναμενόμενη διμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο ευρύτερων διαβουλεύσεων για πιθανή ειρηνευτική διέξοδο.

Τραμπ: «Μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο»

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τη σημερινή (18/08) ημέρα ως «μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο», ενόψει των κρίσιμων συναντήσεών του με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών.

«Μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο. Δεν είχαμε ποτέ τόσους πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες ταυτόχρονα εδώ. Τεράστια τιμή για την Αμερική! Ας δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Το διακύβευμα των συναντήσεων

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Τραμπ αναμένεται να επαναλάβει προς τον Ζελένσκι τη θέση του πως, για να τερματιστεί ο πόλεμος, η Ουκρανία θα πρέπει να αποδεχτεί ορισμένους από τους όρους της Ρωσίας — μεταξύ αυτών την παραχώρηση της Κριμαίας και τη δέσμευση ότι δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ.

Την περασμένη εβδομάδα, σε σύνοδο με τον Τραμπ, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να συμφώνησε στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μερικών υποχωρήσεων στις εδαφικές του απαιτήσεις, όπως δήλωσε ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ στο CNN.

Ωστόσο, η Μόσχα μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει δημοσίως τέτοια συμφωνία, ενώ ο Ζελένσκι διαμηνύει πως οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρότερες από εκείνες του παρελθόντος, που – όπως δήλωσε – «δεν λειτούργησαν».