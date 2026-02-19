Μενού

Νέα απειλή Νετανιάχου προς Ιράν: «Δεν φαντάζονται την απάντηση που θα πάρουν, αν μας επιτεθούν»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε σήμερα το Ιράν με σφοδρά αντίποινα αν επιτεθεί στο Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε σήμερα το Ιράν με δεινά αντίποινα αν επιτεθεί στο Ισραήλ, μετά τη νέα προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης.

«Αν οι αγιατολάχ κάνουν το λάθος να μας επιτεθούν, θα αντιμετωπίσουν μια απάντηση που δεν μπορούν καν να φανταστούν», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ομιλία του σε στρατιωτική τελετή, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Παράλληλα τόνισε την ανάγκη αφοπλισμού της Χαμάς πριν από οποιαδήποτε ανασυγκρότηση της Λωρίδας της Γάζας, καθώς το "Συμβούλιο Ειρήνης" πραγματοποιεί την εναρκτήρια συνεδρίασή του στην Ουάσινγκτον.

«Έχουμε συμφωνήσει με τον σύμμαχό μας, τις ΗΠΑ, ότι δεν θα υπάρξει καμία ανασυγκρότηση της Γάζας πριν από την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

