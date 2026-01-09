Μενού

Νέα επιχείρηση των ΗΠΑ: Κατάσχεση πέμπτου τάνκερ με προέλευση τη Βενεζουέλα

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη σύλληψη του πετρελαιοφόρου Olina στα διεθνή ύδατα, στο πλαίσιο του αποκλεισμού κατά των εξαγωγών της Βενεζουέλας.

πετρελαιοφόρο
Τάνκερ | Getty Images
Oι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν πως συνέλαβαν σήμερα ένα πετρελαιοφόρο που είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα σε μια νέα στρατιωτική επιχείρηση στο πλαίσιο του αποκλεισμού που εφαρμόζει η Ουάσιγκτον κατά των εξαγωγών του πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αυτό το πλοίο, το Olina, συνελήφθη «νωρίς σήμερα το πρωί» στα «διεθνή ύδατα της Θάλασσας της Καραϊβικής», ενώ είχε «αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα προσπαθώντας να αποφύγει τις αμερικανικές δυνάμεις», έγραψε στο Χ η Κρίστι Νόεμ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ.

Πρόκειται για το πέμπτο πλοίο που συλλαμβάνει η Ουάσιγκτον τις τελευταίες εβδομάδες.

