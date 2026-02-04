Νέα επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν: «Ο Χαμενεΐ θα πρέπει να ανησυχεί»

Νέα φραστική επίθεση προς το Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ «θα πρέπει να ανησυχεί», την ώρα που οι κρίσιμες συνομιλίες Ουάσινγκτον - Τεχεράνης φαίνεται να καταρρέουν.

Οι προγραμματισμένες συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, που επρόκειτο να διεξαχθούν την Παρασκευή, βρίσκονται πλέον στον «αέρα», μετά την υπαναχώρηση της Τεχεράνης από τις συμφωνίες που είχαν επιτευχθεί για τον τόπο και τη μορφή των διαπραγματεύσεων, κατά το Axios.

Δύο ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι συνομιλίες, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή, ουσιαστικά ακυρώθηκαν, όταν το Ιράν επιχείρησε να αλλάξει τους όρους που είχαν συμφωνηθεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Τουρκία είχε διαμεσολαβήσει για ένα πλαίσιο συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο προέβλεπε έναν απευθείας διάλογο ΗΠΑ-Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, καθώς και ένα ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο συζητήσεων, που θα περιλάμβανε το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, τη στήριξη ένοπλων οργανώσεων και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.