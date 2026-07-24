Νέα επίθεση Τραμπ σε ΕΕ μετά τα πρόστιμα σε Apple, Meta, Amazon, Google: «Οι ΗΠΑ δεν είναι ο κουμπαράς της Ευρώπης»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στην Ευρωπαϊκή Eνωση κατηγορώντας τη μέσα από ανάρτησή του ότι στοχοποιεί αμερικανικές εταιρείες μέσω υψηλών προστίμων και προειδοποεί ότι η Ουάσινγκτον θα αντιδράσει.

Ειδικότερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η ΕΕ επιβάλλει «άδικα και παράνομα» πρόστιμα σε μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις, αναφέροντας μεταξύ άλλων τις Apple, Meta, Amazon και Google. Ο ένοικος του Λευκού Οίκου υποστηρίζει ότι τα πρόστιμα αποτελούν πρακτική «λεηλασίας» αμερικανικών εταιρειών και Αμερικανών φορολογουμένων.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα ξεκινήσει άμεσα έρευνα βάσει του Άρθρου 301 της αμερικανικής εμπορικής νομοθεσίας για τις πρακτικές της ΕΕ, ενώ προειδοποίησε ότι τα πρόστιμα θα ανατραπούν και ότι ενδέχεται να επιβληθούν σημαντικοί δασμοί σε ευρωπαϊκά προϊόντα.

Τόνισε ακόμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν είναι ο κουμπαράς της Ευρώπης», προαναγγέλλοντας κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης με τις Βρυξέλλες.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση το κάνει ξανά και, όπως πάντα, βάζει ευθέως στο στόχαστρο ΜΕΓΑΛΕΣ αμερικανικές εταιρείες! Αφού επέβαλε στην Apple πρόστιμο 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς κανέναν λόγο, στη Meta πρόστιμο 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στην Amazon 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και σε πολλές άλλες εταιρείες, μόλις ενημερωθήκαμε ότι η Google, ένας πραγματικά προηγμένος και εξαιρετικός όμιλος, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, χωρίς καμία εξήγηση.

Αυτό ανεβάζει το συνολικό ποσό των προστίμων που έχουν επιβληθεί στην Google σε περισσότερα από 18 δισεκατομμύρια δολάρια! Αυτή η παράνομη και εξαιρετικά μεροληπτική πρακτική άρχισε να λαμβάνει αυτές τις τεράστιες διαστάσεις κατά τον πρώτο χρόνο της κυβέρνησης του «Κοιμισμένου Τζο» Μπάιντεν, όμως δεν πρόκειται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν είναι ο «κουμπαράς» της Ευρώπης και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να αντιμετωπίζονται έτσι! Ας αποτελέσει αυτή η ΑΝΑΡΤΗΣΗ την προειδοποίηση ότι θα ξεκινήσουμε άμεσα έρευνα βάσει του Άρθρου 301 για την πρακτική της «ΛΕΗΛΑΣΙΑΣ» αμερικανικών εταιρειών και, κατ’ επέκταση, του Αμερικανού φορολογούμενου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει πολύ μεγάλο τίμημα για αυτή την παράνομη και εξαιρετικά ανήθικη συμπεριφορά, για την οποία την έχω προειδοποιήσει επανειλημμένα. Τα πρόστιμα θα ανατραπούν πλήρως και αναμένουμε ότι θα επιβληθεί ένας σημαντικός ΔΑΣΜΟΣ σε βάρος της το συντομότερο δυνατό. Μείνετε συντονισμένοι! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Ανάρτηση Τραμπ | Thruth Social

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε την Πέμπτη πρόστιμο συνολικού ύψους 890 εκατομμυρίων ευρώ (1 δισεκατομμύριο δολάρια) στην Google για παραβίαση των κανόνων της ΕΕ που αποσκοπούν στον περιορισμό της εξουσίας των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας.