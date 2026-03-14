Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Επείγουσα εντολή εκκένωσης στο Βόρειο Ιράν - Παρέμβαση της Χαμάς

Nέα κλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή καθώς ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε επείγουσα διαταγή εκκένωσης για τους κατοίκους του βιομηχανικού τομέα στο δυτικό τμήμα της Ταμπρίζ, στο βόρειο Ιράν.

Μέσα από ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ στην περσική γλώσσα, εκπρόσωπος των ισραηλινών δυνάμεων κάλεσε τους πολίτες να εγκαταλείψουν εσπευσμένα την περιοχή για τη δική τους ασφάλεια, εκδίδοντας προειδοποίηση για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων μέσα στις επόμενες ώρες.

Η προειδοποίηση περιλάμβανε σχετικό χάρτη των στόχων, ωστόσο η αποτελεσματικότητα της ενημέρωσης κρίνεται αμφίβολη, καθώς η πρόσβαση στο διαδίκτυο εντός του Ιράν παραμένει πλήρως διακομμένη τις τελευταίες δύο εβδομάδες, καθιστώντας πρακτικά αδύνατο να ενημερωθεί ο πληθυσμός της περιοχής.

Την ίδια στιγμή, σε μια κίνηση με ιδιαίτερη πολιτική σημασία, το παλαιστινιακό κίνημα της Χαμάς παρενέβη δημόσια ζητώντας από τον στενό του σύμμαχο, το Ιράν, να επιδείξει αυτοσυγκράτηση έναντι των αραβικών γειτόνων του.

Παρά το γεγονός ότι η Χαμάς αναγνώρισε το δικαίωμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας να ανταποδώσει τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ βάσει των διεθνών κανόνων, απηύθυνε σαφή έκκληση προς την Τεχεράνη να μην βάζει στο στόχαστρο κράτη του Κόλπου ως αντίποινα.

Η τοποθέτηση αυτή, που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram, επιβεβαιώνει την ανησυχία του κινήματος για μια ολοκληρωτική περιφερειακή σύρραξη, που θα ήταν δυνατό να ταράξει ολοκληρωτικά τις ισορροπίες με τα γειτονικά αραβικά κράτη.