Οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ συνεχίζουν το πανδαιμόνιο αποκαλύψεων για τις σχέσεις πολλών «αστέρων» του παραγωγού και προαγωγού του Χόλιγουντ, Τζέφρι Επστάιν.

Νωρίτερα σήμερα (18/12) έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφικό υλικό για τον αυτόχειρα παραγωγό, ο οποίος διατηρούσε «βίλα οργίων» στο ιδιωτικό νησί του, στο οποίο φέρεται να προωθούσε σεξουαλικές επαφές μέρους της αφρόκρεμας της πολιτικής και του θεάματος με ανήλικους.

Στο πλαίσιο νέων αποκαλύψεων γύρω από την υπόθεση, η οποία τις τελευταίες εβδομάδες έχει επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο της δημόσιας συζήτησης, δίνεται μία διαφορετική, θλιβερή διάσταση στα πρόσωπα των Μπιλ Γκέιτς και Νόαμ Τσόμσκι.

NEW: House Oversight Democrats released new photos from Jeffrey Epstein’s estate.



The images include a Ukrainian passport, Bill Gates posing with a woman whose face was redacted, a screenshot of texts discussing the sending of girls, and a photo of a foot bearing a quote from… pic.twitter.com/qEjihf7eef — Clash Report (@clashreport) December 18, 2025

Επαφές Επστάιν: Απομυθοποιούνται Τσόμσκι και Γκέιτς

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και πολιτικές αναταράξεις, καθώς τίθεται υπό εξέταση το ποια πρόσωπα του δημόσιου βίου και σε ποιον βαθμό φέρονται να είχαν σχέσεις με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα κροίσο.

Οι πέντε φωτογραφίες οι οποίες δόθηκαν στη δημοσιότητα, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ένα ουκρανικό διαβατήριο με ένδειξη φύλου «γυναίκα», τον φιλόσοφο Νόαμ Τσόμσκι σε αεροσκάφος μαζί με τον Έπσταϊν, καθώς και τον Μπιλ Γκέιτς να ποζάρει σε φωτογραφία με μια γυναίκα, το πρόσωπο της οποίας έχει αποσβεστεί από τους Δημοκρατικούς.

Στο υλικό περιλαμβάνεται επίσης στιγμιότυπο συνομιλίας μέσω γραπτών μηνυμάτων, στο οποίο γίνεται αναφορά σε «αποστολή κοριτσιών».

One of the images released by House Oversight Democrats shows Noam Chomsky on a plane with Jeffrey Epstein. https://t.co/mgo9S3tdss pic.twitter.com/5fipMFJ1jP — Clash Report (@clashreport) December 18, 2025

«Δεν ξέρω, δοκίμασε να στείλεις κάποια άλλη. Έχω μια φίλη, μου έστειλε σήμερα μερικά κορίτσια. Αλλά ζητά 1.000 δολάρια το κορίτσι. Θα σου στείλω κορίτσια τώρα. Ίσως κάποια να είναι καλή για τον J;» αναφέρεται στο μήνυμα.

Παραμένει άγνωστο ποια είναι τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην ανταλλαγή των μηνυμάτων ενώ ομοίως δε δίνεται καμία περαιτέρω πληροφορία επί του συγκεκριμένου ντοκουμέντου.

Η πέμπτη φωτογραφία απεικονίζει το πόδι μιας γυναίκας, πάνω στο οποίο είναι γραμμένο απόσπασμα από το μυθιστόρημα «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ, που μίλα τη σεξουαλική εμμονή ενός άνδρα με ένα 12χρονο κορίτσι.