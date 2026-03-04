Νέα ταξιδιωτική οδηγία ΗΠΑ για την Κύπρο: Άδεια στο μη απαραίτητο προσωπικό να εγκαταλείψει τη χώρα

Νέα ταξιδιωτική οδηγία εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δίνοντας άδεια στο μη απαραίτητο προσωπικό της αμερικανικής κυβέρνησης να εγκαταλείψει την Κύπρο αλλά και καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να επανεξετάσουν τα ταξίδια τους στη χώρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 3 Μαρτίου 2026, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξουσιοδότησε τους μη επείγοντες υπαλλήλους της κυβέρνησης και τα μέλη των οικογενειών τους να εγκαταλείψουν την Κύπρο λόγω αυξημένου κινδύνου ασφαλείας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο drone που έπληξε τις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου, καθώς και στις κατεχόμενες περιοχές, όπου η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία δεν μπορεί να βοηθήσει τους Αμερικανούς πολίτες.

Νωρίτερα την Τρίτη, το αμερικανικό ΥΠΕΞ είχε αυξήσει τα επίπεδα κινδύνου ασφαλείας για την Ιορδανία, το Ομάν, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στο μεταξύ, μετά την επίθεση με drones στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου τη Δευτέρα (2/3), και το Λονδίνο αποφάσισε την ενίσχυση βοήθειάς του στην Κύπρο.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την αποστολή ελικοπτέρων με δυνατότητες αντιμετώπισης drones καθώς και του αντιτορπιλικού HMS Dragon, ενός από τα πλέον προηγμένα πλοία του βρετανικού στόλου.

Ο Στάρμερ μιλώντας τηλεφωνικά τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, υπογράμμισε ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρως προσηλωμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, σε διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό το βράδυ τηςΤρίτης (3/3) ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ να πλεύσει προς τη Μεσόγειο, ενώ δήλωσε ότι θα παρασχεθούν εναέρια μέσα στην Κύπρο και ότι θα κατευθυνθεί εκεί η φρεγάτα Λαγκεντόκ, με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Κύπρος είναι μια σύμμαχος χώρα με την οποία η Γαλλία υπέγραψε πρόσφατα συμφωνίες και σε συνεργασία με την Ελλάδα θα εργαστεί για την ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο.