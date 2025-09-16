Νέα Υόρκη: Άνδρας χτύπησε με το αυτοκίνητό του 16χρονη – Βίντεο ντοκουμέντο από την φονική παράσυρση

Ένας άνδρας από τη Νέα Υόρκη κατηγορείται για φόνο, αφού χτύπησε σκόπιμα με το αυτοκίνητό του τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και μια 16χρονη κοπέλα, η οποία διακομίστηκε νεκρή στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Εισαγγελία του Κουίνς.

Ο 38χρονος Έντγουιν Κρουζ Γκόμεζ κατηγορήθηκε την Κυριακή (14/09) για φόνο, απόπειρα φόνου, επίθεση, ανθρωποκτονία από αμέλεια με όχημα και «άλλα εγκλήματα» για το ότι «επίθεσε σκόπιμα με το όχημά του τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων μια έφηβη και τη μητέρα της, στις οποίες είχε κάνει σεξουαλική πρόταση λίγα λεπτά νωρίτερα», ανέφερε η Εισαγγελία σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε τη Δευτέρα.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 4:10 π.μ. το Σάββατο ((13/09), όταν ο ύποπτος — ο οποίος βρισκόταν με άλλους άνδρες έξω από το εστιατόριο Prima Donna στο Κουίνς της Νέας Υόρκης — συνάντησε την έφηβη και τη μητέρα της και «τους πρόσφερε χρήματα για σεξουαλικές πράξεις», σύμφωνα με τις αρχές.

Comet is now facing murder and DWI charges. pic.twitter.com/RYA7v5beSu — LiveLeakX (@LiveLeaksss) September 16, 2025

Πώς έγινε το περιστατικό

Αφού ο ύποπτος «υπέβαλε την 16χρονη Jhoanny Alvarez και τη μητέρα της σε χυδαίες σεξουαλικές προτάσεις και παρενόχληση», ξέσπασε μια λεκτική διαμάχη, η οποία στη συνέχεια εξελίχθηκε σε σωματική διαμάχη, μεταξύ του πατριού της έφηβης και του υπόπτου, σύμφωνα με τις αρχές. Οι παρευρισκόμενοι κατάφεραν να παρέμβουν και να χωρίσουν τους δύο άνδρες, σύμφωνα με τις αρχές.

Το θύμα, η μητέρα της, ο πατριός της και ο φίλος της απομακρύνθηκαν από το εστιατόριο, οπότε ο ύποπτος μπήκε στο αυτοκίνητό του, «έριξε το 3 τόνων όχημά του πάνω τους» και «καρφώσε την έφηβη σε έναν στύλο» με το Chevrolet Suburban του, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Αφού χτύπησε την έφηβη, τη μητέρα της και τον πατριό της, έβαλε το SUV σε όπισθεν, χτύπησε ένα άδειο φορτηγάκι, εγκατέλειψε το όχημά του και «έφυγε από τον τόπο του ατυχήματος με τα πόδια», ανέφεραν οι αρχές.

Όταν έφτασαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο, η 16χρονη διαπιστώθηκε ότι είχε πεθάνει, σύμφωνα με τις αρχές. Η μητέρα της έφηβης μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο «για την περίθαλψη των τραυμάτων που υπέστη στο πόδι της κατά τη σύγκρουση», σύμφωνα με τις αρχές.

#EstadosUnidos l Edwin Cruz, de 38 años, mató a Johanny Gómez, de 16 años, luego que arremetió con su camioneta contra ella, su madre y otros familiares.



Cruz atacó tras recibir una paliza del novio de Johanny, quien lo golpeó por decirle improperios a las féminas en Queens. pic.twitter.com/jwj4XOhsHS — Señal Capital (@senalcapital) September 15, 2025

Ο ύποπτος, ο οποίος προσέγγισε «ανενημέρωτους αστυνομικούς της NYPD» λίγα τετράγωνα μακριά από τον τόπο του ατυχήματος, ανέφερε ότι δέχτηκε επίθεση και στη συνέχεια «οδήγησε τους αστυνομικούς πίσω στον τόπο της σύγκρουσης», ανέφεραν οι αρχές.

Σύμφωνα με τις αρχές, το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα του Cruz μετρήθηκε σε 0,137%, πολύ πάνω από το νόμιμο όριο του 0,08%. Σύμφωνα με τα αρχεία του δικαστηρίου, ο Cruz τέθηκε υπό κράτηση την ίδια μέρα.

Εάν καταδικαστεί, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης από 25 έτη έως ισόβια, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα.

Η εισαγγελέας του Κουίνς, Melinda Katz, δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι οι αρχές θα «αποζημιώσουν» την έφηβη και την οικογένειά της.

Πήγη: abcnews.go.com